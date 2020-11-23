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Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur." açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz." dedi.

Güncel / 23 Kasım 2020 Pazartesi 16:36
Başkan Erdoğan talimat verdi! Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur.' açıklamasında bulundu.

DEVLET GÜVENCESİYLE BİZ YAPACAĞIZ

Bakan Kurum Fikirtepe için, 'Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz.' dedi. Bakan Kurum, Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız.' diye konuştu.

YATIRIM DEĞERİ YAKLAŞIK 5 MİLYAR LİRA

Bakan Kurum, '60 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren Yeni Fikirtepe Projesi'nin yatırım değeri yaklaşık 5 milyar lira olacak. 1,5 milyon metrekare inşaat alanını kapsayan projeye inşallah hızlı şekilde başlayıp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.' dedi.

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