Bakan Soylu hepsine seslendi! ‘Kendinize gelin neyi tatmin ediyorsunuz?’

20 Kasım itibariyle 234 kadının cinayete kurban gittiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu erkeklere seslendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, son yıllarda artan kadın cinayetlerinin ardından sesini yükseltti.
Soylu, şu ifadeleri kullandı; ''20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti. Nerden cıktı bu kadın dövmek, nerden cıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır.''