Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresi belli oldu!

MSB:'Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu'



'TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek'



'(Azerbaycan tezkeresi) Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır'



