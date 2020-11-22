Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Kasım corona virüsü hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da uyarılarıyla birlikte her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 22 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 22 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...



22 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ









DÜNKÜ VERİLER



TEST SAYISI: 152.214

HASTA SAYISI: 5.532

VEFAT SAYISI: 135

İYİLEŞEN SAYISI: 3.233



BUGÜN TESPİT EDİLEN 5.532 YENİ HASTA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.