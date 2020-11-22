Restoranlardan yeni hamle! Yasak sonrası harekete geçtiler

Küresel salgın Kovid-19'la mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı dünden itibaren yeme-içme yerlerinde kısıtlamaya gitti. Restoranlar da kapatmalara karşı yeni çözümler üretmeye başladı. Özellikle yüksek kiralar ödeyen bazı restoran sahipleri, bu mekânları kapatıp, farklı 2-3 noktada butik ve küçük alanlar açarak, tamamen paket servise yöneldi. Böylece hem yüksek kiralardan kurtuldu hem de farklı noktalarda olarak iş hacmini yükseltti.



CİRONUN YÜZDE 30'UNA YAKLAŞTI



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 'Eskiden restoranların paket servis oranı cirolarının yüzde 5-10'una tekabül ederken pandemiyle birlikte bu oran yüzde 30'lara yaklaştı. Bazı restoranların yüzde 50'leri dahi buldu' dedi.



Bazı büyük restoranlar da özellikle de yüksek kira ödeyenlerin mekânlarını kapattığını anlatan Bingöl, 'Bu mekan sahipleri ekibini tutarak tamamen paket servis işine odaklandı. 40-50 bin lira kira ödemek yerine 3-4 bin lira ödeyerek aynı zamanda birden çok noktada yer alarak şık sunumlarla paket servis yapıyorlar' diye konuştu.



KOMİSYON ORANLARI ÇOK YÜKSEK



Sektörün en büyük sorunlarından birinin de paket servis taşıyan platformaların yüksek komisyon oranları olduğuna dikkat çeken Bingöl, şunları anlattı: 'Komisyon oranları yüzde 10 ila 30 arasında değişiyor. Restoranlar elde edeceği kârı da komisyona vermiş oluyor. Dolayısıyla boşa çalışmış oluyoruz. Bu sektörde yaklaşık 5 milyon işletme var. Eğer aramızda birliktelik sağlayabilirsek bu paket servis için kendimiz bir platform kurup buradan dağıtım yapabiliriz.'



KARTON KUTU TEMİNINI ARTIRDILAR



Ankara'da dün yeme-içme yerlerinin, oturma düzeninde müşteri ağırlamadıkları, paket servis ya da 'gel-al' hizmeti sundukları görüldü. Paket serviste artış olmasını öngören bazı işyeri sahipleri, karton kutu ve tek kullanımlık malzemelerden normale göre daha fazla temin etti.



Lokanta sahibi Necmettin Akkaya, ilgili genelge doğrultusunda işyerinde masa servisini durduklarını, yemek hizmetini paket servisi şeklinde sürdürdüklerini belirtti. Paket serviste kullanılan malzemelerden normale göre daha fazla temin ettiklerini ifade eden Akkaya, müşterileri mağdur etmemek için 5 olan motorlu kurye sayısını 7'ye yükselttiklerini söyledi.



YEME İÇME ÇEKİ DAĞITALIM



Sektörüm pandemi nedeniyle zor durumda kaldığını anlatan Bingöl, 'Hükümetimiz ilk kapatmanın ardından KDV desteği, vergi indirimi gibi destekler verdi. Bu elimizi çok rahatlattı. Ancak ikinci kapatma sadece bizim sektörümüze yönelik oldu. Sektör zor durumda kaldı. Hükümete bir önerimiz olacak. İhtiyaç sahibi kişilere 100'er TL'lik yeme-içme çeki verilsin. Bu çeklerle siparişler versinler' dedi.



SADECE PAKET SERVİS



İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, yemeiçme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya 'gel-al' hizmeti sunacak. Saat 20.00'den sonra bu hizmet de sonlandıracak, sadece telefonla ya da online sipariş verilecek.



➥Yeme-içme yerleri, 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya 'gel-al' hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

➥Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmaları, saat 20.00'den sonra 'gel-al' şeklindeki hizmetini de sonlandıracak.

➥Sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.



