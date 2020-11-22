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PKK'ya Hakkari'de büyük darbe!

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte ait sığınak ve barınaklar tespit edildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklarda çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah ve mühimmat ele geçirildi

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 12:51
PKK'ya Hakkari'de büyük darbe!

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün mağara ve sığınaklarında çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak'a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu.

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini bertaraf etmek için Hakkari yürütülen operasyonlar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit etti.

Bidonlar içinde kullanıma hazır EYP düzeneği ele geçirildi.

Tespit edilen mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda;

-12 adet jelikan bidon içinde (Toplam 500 kiloluk kullanıma hazır amonyum nitrat ile hazırlanmış E.Y.P. düzeneği ),
-1 uçaksavar sehpası,
-50 adet elektrikli fünye,
-1 adet 61 mm havan hassas tapası,
-136 adet uçaksavar mermisi (Atıma Hazır), -96-Adet Sk 47 fişeği,
-39 adet küçük tüp 39,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),
-7 adet büyük tüp,(E.Y.P yapımında kullanılmak üzere boşaltılmış),
-600 adet boş Ak 47 kovanı,
-14 top elektrik kablosu (1400 Metre E.Y.P yapımında kullanılmak üzere 0.75 mm.),
-2 adet jenaratör ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesine el konuldu.

6 adet anti- tank roketatar mühimmatı bulundu

Hakkari Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında ise bölücü terör örgütüne ait bir sığınakta, mühimmat, patlayıcı ve EYP düzeneği olduğu bilgisi üzerine, İl Jandarma Komutanlığınca operasyonda gerçekleştirildi.

Operasyonda;

- 6 adet Anti-Tank roketatar muhimmatı
- 5 adet roket atarlara ait sevk fisegi
- 1 adet basma düzenekli Eyp düzenegi
- 5 adet el bombasi
- 8 adet el bombasi fünyesi
- 1565 adet bixi mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca yine Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Derecik İlçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı Mezrası kırsalından Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 18 adet preslenmiş paket (500 Gramlık), 2 adet 1 kg'lık poşette olmak üzere toplam 11 kg uyuşturucu/uyarıcı (eroin) maddeye el konuldu.

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