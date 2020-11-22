Koronavirüs tedbirleri kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı AVM'de yerde yemek yediler!

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi.



VİRÜSÜ UMURSAMADILAR

Sokağa çıkma yasağı belirli saatlerde uygulanırken uasağı kalktığı saatlerden itibaren alışveriş merkezine akın eden vatandaşlar, salgında artışın yaşandığı şu günlerde koronavirüsü umursamadan yerde yemek yediler.



İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi.



O anlar kameralara yansıdı.