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İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Sigara içen vatandaştan şoke eden savunma...

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasında hasta sayılarındaki yükseliş sonrası bir dizi tedbir alınmıştı... Yurt genelinde emniyet güçleri alınan kararların uygulanması için sıkı denetimler uyguluyor. İstanbul'un kalbi Taksim'de yapılan denetimlerde maske takmayan ve sigara içen kişilere işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10:00'da sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluşurken, lokantalara getirilen 'oturarak yeme' kısıtlaması nedeniyle büfe önlerinde sıraya giren kişilerin ayakta yemek yediği görüldü.

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 18:12
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntü! Sigara içen vatandaştan şoke eden savunma...

Koronavirüs salgınının ikinci dalgasında hasta sayılarındaki yükseliş sonrası bir dizi tedbir alınmıştı... Yurt genelinde emniyet güçleri alınan kararların uygulanması için sıkı denetimler uyguluyor. İstanbul'un kalbi Taksim'de yapılan denetimlerde maske takmayan ve sigara içen kişilere işlem uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının saat 10:00'da sona ermesiyle İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluşurken, lokantalara getirilen 'oturarak yeme' kısıtlaması nedeniyle büfe önlerinde sıraya giren kişilerin ayakta yemek yediği görüldü.

İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı. Koronavirüs tedebirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan'daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu.

YASAKLARDAN HABERİMİZ YOKTU

İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, "Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin. Bundan sonra sıkıntı değil. Kendisi yabancı. Yabancı olduğu için bilmiyor. Bu sefer affedin" dedi. Maske takmadan yürüyen bir kişi ise "Bu seferlik ceza yazmasanız affetseniz olmaz mı?" diye konuştu.

TİRYAKİYİM SİGARA İÇMEDEN DURAMIYORUM

Sigara içen bir kişi ise "Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu.

Bundan sonra dışarıda sigara içmem. Evde balkonda içerim artık. Ama sigara içmeden duramıyorum. Tiryakiyim. İllaki 5 tane 10 tane içmeliyim. Dışarıda da dayanamıyorum Mecbur içiyorum " diye konuştu.

BÜFELERİN ÖNÜNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan'daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu, birçok kişi ayakta karnını doyurdu.

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