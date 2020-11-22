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CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi!

İstanbullu kısıtlamanın olduğu ilk gün toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan şikâyetçi oldu. Metrobüs ve otobüslerin iş saatindeki yoğunluk İstanbulluları isyan ettirdi.

Güncel / 22 Kasım 2020 Pazar 17:17
CHP'li İBB vatandaşı isyan ettirdi!

İstanbullu kısıtlamanın olduğu ilk gün toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan şikâyetçi oldu. Metrobüs ve otobüslerin iş saatindeki yoğunluk İstanbulluları isyan ettirdi.

İstanbul Avcılar Metrobüs Hattı'nın dolu olduğunu gösteren video görüntüsünü bir vatandaş tarafından bugün saat 10.40'da çekildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde metrobüsün tıklım tıklım olduğu, buna rağmen şoförün yolcu almaya devam ettiği görüldü. İstanbulluların zor şartlarda metrobüse bindiği görülen videoda bir vatandaş 'Ben buna hayatta binemem' dedi.

İBB Beyaz Masa hat adı ve araç kapı kodunu sorunca görüntüyü çeken vatandaş 'Kalabalıktan plakayı göremedim. Bunun gibi üç metrobüs aracı böyleydi' dedi.

METRO ARIZA YAPTI YOLCULAR İSYAN ETTİ

Bir başka vatandaş İBB Beyaz Masa'ya Pendik Kadıköy Metro Hattı'nda tam beş kez arıza olduğunu, yolcuların sürekli olarak indirilip gecikmeli gelen metroya bindirildiğini söyledi. Bu nedenle 20 dakikalık yolun bir buçuk saatte gidildiği yönünde şikâyetini İBB Beyaz Masa'ya iletti. Bu arızadan dolayı çoğu vatandaş otobüslere yöneldiği öğrenildi.



TIKLIM TIKLIM

İBB Beyaz Masa'ya şikâyet mesajları atanlardan Mahmut Kılıç ise 'Minibüsler tıklım tıklım. Metrobüsler tıklım tıklım. İnsanlar üst üste gidiyor. Hiçbir konuda başarı sağlamak amacıyla bir oldunuz. Keşke yasak olmasaydı en azından daha düzgün işe giderdik. Denetim çok iyi değil mi, gram kontrol yok' dedi.






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