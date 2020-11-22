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Açıklama geldi: Bizim aşımız daha ucuz

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının fiyatının, Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından üretilen aşılara göre daha ucuz olacağı belirtildi.

Dünya / 22 Kasım 2020 Pazar 21:13
Açıklama geldi: Bizim aşımız daha ucuz

Koronavirüs salgınına karşı dünyanın dört gözle beklediği aşıların fiyatları belli olmaya başladı. ABD'li ilaç şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayını satın almak isteyen ülkelere doz başına 25 ila 37 dolar arasında fiyat biçti.

Moderna'nın açıklamasının ardından Rus Sputnik V aşısının Pfizer/BioNTech ve Moderna tarafından geliştirilen aşılardan çok daha düşük fiyatlı olacağı belirtildi.

Sputnik V'nin aşısı daha ucuz olacağı duyuruldu
Sputnik V'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Pfizer'in doz başına 19.50 dolar ve Moderna'nın 25-37 dolarlık açıkladığı ücret aslında kişi başına 39 dolar ve 50-74 dolarlık fiyat anlamına geliyor. Pfizer, Sputnik V ve Moderna aşıları kişi başına iki doz şeklinde yapılıyor. Sputnik V'nin fiyatı çok daha düşük olacak' ifadelerine yer verildi.

Aşının yurt dışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) sözcüsü yaptığı açıklamada, Sputnik V'nin fiyatının önümüzdeki hafta açıklanacağını söyledi.

Rusya aşıyı tescil eden ilk ülke
Rusya, 11 Ağustos'ta geliştirdiği Sputnik V adlı aşı ile dünyada koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke olmuştu. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen aşı şu anda faz 3 çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği'nin Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının dozuna 15.50 euro ödeyeceği belirtilmişti. ABD'nin ise aynı aşı için doz başına 19.50 dolar ödeme yapacağı ifade edilmişti.

Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen koronavirüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı. ABD'li ilaç şirketi Moderna da geliştirilen potansiyel Kovid-19 aşısının yüzde 94.5 etkili olduğunu duyurmuştu.

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