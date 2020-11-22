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ABD'de aşılama tarihi belli oldu!

Pfizer ve Biontech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ABD'de piyasaya sunuluyor. Yetkilier, ABD'de KOVID-19 aşısının aralık ayında yani en erken 13 Aralık'ta başlayabileceğini açıkladı.

Dünya / 22 Kasım 2020 Pazar 20:27
ABD'de aşılama tarihi belli oldu!

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çok kısa bir sürede hizmete sunulacak.

13 ARALIK'TA ABD'DE BAŞLAYACAK

Pfizer ve Biontech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ve yüzde 95 etkili olduğunu açıkladığı aşısının onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurusunun ardından, aşılamanın en erken 13 Aralık'ta başlayacağı tahmin ediliyor.

"24 SAAT İÇERİSİNDE GÖNDERİLECEK"

Trump yönetiminin Kovid-19 aşısı çalışmalarına yönelik başlattığı "Warp Speed Operasyonu" Başkanı Moncef Slaoui, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Aşıyı onaylandıktan sonra, 24 saat içinde aşılama merkezlerine göndermeyi planlıyoruz." dedi.

11-12 ARALIK'TA SONUÇLANACAK

Slaoui, onayın ise 11 ya da 12 Aralık gibi sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Aşılama işlemlerine ilk olarak sağlık çalışanlarından başlanması bekleniyor.

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