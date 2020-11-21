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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan tezkeresi hakkında flaş açıklama!

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Azerbaycan tezkeresi ile ilgili, "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" dedi. Akar, Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin ise, "Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar." diye konuştu.

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 10:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Azerbaycan tezkeresi hakkında flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meclis'ten geçen tezkere ile ilgili, "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" derken, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, "Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar." diye konuştu.

BAKAN AKAR'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Meclis'ten geçen Azerbaycan tezkeresi ile ilgili değerlendirme yapan Akar, "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı." dedi.

Bakan Akar, Yunanistan ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede ise, "Bizim uzattığımız dostluk eline karşı en yanlış hareketleri yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Azerbaycan'ı yakıp yıkmak ile suçlayan bazı Batılı yazarlar ve aydınların sözleri ile ilgili, "Azerbaycan ordusunu yakıp yıkmakla suçlamak gerçekten büyük gaflet ve hatadır." dedi.

Azerbaycan

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