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Kısıtlama İstanbulluyu vurdu İBB uyumaya devam ediyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında kalabalık oluştu. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 20:54
Kısıtlama İstanbulluyu vurdu İBB uyumaya devam ediyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'dan, Pazar sabah saat 10.00'a sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.
 
Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Ayrıca metrobüs araçlarında ve tramvayın içinde de kalabalık olduğu görüldü.
 
Durakta otobüs bekleyen bir kişi, 'Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kaldı haliyle herkes evine gitmeye çalışıyor. Ben de Bahçelievler'de oturuyorum' diye konuştu.

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