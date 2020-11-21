Diyarbakır'da bir HDP'li bir annenin yüzüne tükürdü!

Diyarbakır'da HDP il binası önünde 446 gündür çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için oturma eyleminde olan ailelere, HDP binasının içinde bulunan bir kişinin tükürmesi nedeniyle gergin anlar yaşandı.



Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri HDP il binasının önünde etten duvar ördü.



Ailelerin HDP il binasına girmesine polis ekipleri engel olurken, aileler bunun üzerine 'Kahrolsun HDP' sloganı atarak tepki gösterdi.



'ALLAH BELASINI VERSİN'



Yüzüne tükürüldüğünü söyleyen Nazlı Sancar, 'Şerefsizin biri yüzüme tükürdü. Allah belasını versin.' dedi.



Tüküren HDP'li ise polis korumasında olay yerinden kaçtı.