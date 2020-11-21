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CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal açıklama: 'Biden'den beklentimiz...

ABD'de tartışmalı seçimin galibi, Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullanan Joe Biden oldu.. CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, ABD’de 3 Kasım seçimlerinin galibi ilan edilen Joe Biden yönetiminden beklentilerinin "Türkiye’de demokrasiye vurgu yapması" olduğunu söyledi.

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:36
CHP'li Ünal Çeviköz'den skandal açıklama: 'Biden'den beklentimiz...

Amerikan Alman Marshall Fonu (GMF) adlı düşünce kuruluşunun 'Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış' başlıklı online panelinde konuşan CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz dikkat çeken ifadeler kullandı.

Voice Of Amerika'nın haberine göre, AK Parti iktidarı döneminde Türk dış politikasının üç önemli unsurunu kaybettiğini ileri süren Çeviköz, bunları tarafsızlık, öngörülebilirlik ve güvenirlilik olarak sıraladı.

ÇEVİKÖZ'ÜN DİKKAT ÇEKEN İFADELERİ ŞÖYLE:

'Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye'ye Trump'ın önermediği neleri önerebileceği' sorusuna Çeviköz, 'Demokrasi' yanıtını verdi.

Çeviköz, 'Biden yönetiminden ilk beklentimizin şu olacağını düşünüyorum: Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, yargı sisteminin siyasetten arındırılmasına, güçler ayrılığına, demokratik reformlara, medya, ifade, toplanma özgürlüğü gibi tüm temel hak ve özgürlüklere çok güçlü bir vurgu yapması' diye konuştu.

Biden yönetiminin Türkiye'ye bu ilkeleri hayata geçirmek için çağrı yapması gerektiğinin altını çizen Çeviköz, bunun karşılığında da iki ülke arasında ticaret ilişkilerini geliştirme yolunda adımların atılması ihtiyacını vurguladı. Ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinde muazzam fırsatların bulunduğunu ifade eden Çeviköz, Trump yönetiminin küresel ticaret ilişkilerinde korumacı bir yaklaşım sergilediğini, Biden yönetiminin ise bu konuda muhtemelen daha açık bir duruş ortaya koyacağını, ABD ve Avrupa arasındaki Transatlantik Serbest Ticaret ve Yatırım Anlaşması'nın (TTIP) yeniden canlandırılabileceğini söyledi. Ancak Çeviköz, bunun için ABD'nin Türkiye'ye demokrasi perspektifinden bakması koşulunun bulunduğunu vurguladı.

Ak Parti

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