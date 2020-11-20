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Türk askeri çocukların yüzünü güldürüyor!

Milli Savunma Bakanlığı 'Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşımında bulundu. Türk askerinin ve Bakan Hulusi Akar'ın çocuklarıyla olan fotoğraflaıyla 'MSB'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 19:45
Türk askeri çocukların yüzünü güldürüyor!

Milli Savunma Bakanlığı 'Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin paylaşımında bulundu.

"ÇOCUKLAR GÜLSÜN DİYE..."

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun. Dünyanın pek çok noktasında çocuklar gülsün diye görev yapan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, minik bedenleri hedef alanların bir daha bu vahşete cüret edememesi için korkusuzca ve fedakarca görev yapmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.



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