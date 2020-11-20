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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'kreşler açık olacak mı?' sorusuna yanıt!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ile ilgili süreci değerlendiriyor. Bakan Selçuk, milyonlarca kişinin merak ettiği, 'Kreşler açık olacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Selçuk'un son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

Eğitim / 20 Kasım 2020 Cuma 10:55
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'kreşler açık olacak mı?' sorusuna yanıt!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Haber'de uzaktan eğitim ile ilgili soruları yanıtlıyor. Bakan Selçuk, kreşlerin kapanıp kapanmayacağı ile ilgili , 'Bugün önemli bir açıklama olacak' dedi.

'KARARLARIMIZI BUNA GÖRE ALIYORUZ'

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

'GENEL ARTIŞ OKULLARIMIZI RİSKE SOKUYOR'

-Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

'ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİMİZİ TEHLİKEYE SOKMAYIZ'

-Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

'STAJLARIN YAPILMAMASI KONUSUNDA KARARA VARDIK'

-Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Daha önce yapılan sınavlar geçerli olacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

KREŞLER AÇIK OLACAK MI: OLUMLU BİR HABER GELEBİLİR, BUGÜN AÇIKLAMA YAPILACAK!

Kreşler ile ilgili bugün bir açıklama yapılacak. Çalışan anneler için büyük bir ihtimal bugün içinde olumlu bir haber gelebilir.

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