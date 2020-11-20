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Koronavirüs böyle zulüm görmedi! Ajdar koronaya şarkı yaptı

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ajdar adını katıldığı Popstar adlı yarışmayla duyurmuştu. Yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Popstar'a katılan ve sergilediği tuhaf tavırlarla Türkiye'nin diline pelesenk olan Ajdar yıllar geçse de kendinen hiçbir şey kaybetmiyor. Daha önce 'Çikita Muz' adlı şarkısıyla olay yaratan Ajdar bu kez gündeme el attı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında bir şarkı yazdı. Ajdar'ın korona şarkısı kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu şarkıyı virüs duysa ülkeyi terk eder" yorumunu yaparak güldürdü. İşte Ajdar'ın koronavirüs şarkısı...

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 14:44
Koronavirüs böyle zulüm görmedi! Ajdar koronaya şarkı yaptı

Ajdar kolları sıvadı koronavirüs şarkısı yaptı! Koronavirüs koronavirüs olalı böyle zulüm görmedi... İşte Ajdar'ın korona şarkısı... Enteresan tavırları, şarkıcı Alihan'dan yediği tokat, 'Çikita Muz' ve 'Şahdamar' şarkıları ve ilginç Instagram paylaşımlarıyla Ajdar Anık, Popstar'a katıldığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Popstar'a katılıp, şov dünyasında varlığını sürdüren ve bu kadar ünlü olan tek isim de o olabilir. İlk turdan elendiğini de hatırlatmakta fayda var... Kendini 'dünya starı' olarak tanımlayan Ajdar Anık'ın koronavirüs için yazdığı şarkı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Bu şarkıyı virüs duysa ülkeyi terk eder' yorumunu yaparak güldürdü. İşte Ajdar'ın korona şarkısı.

Kendini 'The world hyper star' olarak nitelendiren Ajdar Yanık, korona için yazdığı şarkıyı paylaştı. İşte Çikita Muz şarkısı kadar konuşulmayacak olsa da gündeme dair bir şarkı yapan Ajdar'ın korona şarkısı.

AJDAR KİMDİR?

' Ajdar Anık ' ' The world hyper star ' (d. 10 Şubat 1973, Mardin), Türk şarkıcı ve besteci. İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.

2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.

2012'nin Mart ayında Gülben Ergen 'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı ' Şahdamar ' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme gelmiştir.

Roses of AJDAR ' adında hayran grubu mevcuttur.

Doğum adı Ajdar Anık
Doğum 10 Şubat 1973 (42 yaşında)
Mardin, Savur, Türkiye
Tarzlar Pop
Meslekler Sanatçı, Şarkıcı, besteci
Etkin yılları 2000-günümüz

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