Koronavirüs böyle zulüm görmedi! Ajdar koronaya şarkı yaptı

Ajdar kolları sıvadı koronavirüs şarkısı yaptı! Koronavirüs koronavirüs olalı böyle zulüm görmedi... İşte Ajdar'ın korona şarkısı... Enteresan tavırları, şarkıcı Alihan'dan yediği tokat, 'Çikita Muz' ve 'Şahdamar' şarkıları ve ilginç Instagram paylaşımlarıyla Ajdar Anık, Popstar'a katıldığı günden bu yana adından söz ettirmeye devam ediyor. Popstar'a katılıp, şov dünyasında varlığını sürdüren ve bu kadar ünlü olan tek isim de o olabilir. İlk turdan elendiğini de hatırlatmakta fayda var... Kendini 'dünya starı' olarak tanımlayan Ajdar Anık'ın koronavirüs için yazdığı şarkı sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Bu şarkıyı virüs duysa ülkeyi terk eder' yorumunu yaparak güldürdü. İşte Ajdar'ın korona şarkısı.



Kendini 'The world hyper star' olarak nitelendiren Ajdar Yanık, korona için yazdığı şarkıyı paylaştı. İşte Çikita Muz şarkısı kadar konuşulmayacak olsa da gündeme dair bir şarkı yapan Ajdar'ın korona şarkısı.



AJDAR KİMDİR?



' Ajdar Anık ' ' The world hyper star ' (d. 10 Şubat 1973, Mardin), Türk şarkıcı ve besteci. İstanbul'da yaşamını sürdürmektedir.



2000 yılında sanat hayatına adım atan sanatçı, 2003 yılında, Popstar Türkiye yarışmasının seçmelerine katılarak ün kazanmıştır. Ajdar Anık 1994 yılında Trakya Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.



' Çikita Muz ' adlı şarkısı, klibiyle gündemden uzun süre düşmemiştir. Şarkılarıyla çeşitli televizyon programlarına katılmıştır.



2012'nin Mart ayında Gülben Ergen 'in gündemde olan telefon mesajlarının içindeki 'Şahdamarımsın' sözüne gönderme yaptığı ' Şahdamar ' adındaki yeni şarkısıyla tekrar gündeme gelmiştir.



Roses of AJDAR ' adında hayran grubu mevcuttur.



Doğum adı Ajdar Anık

Doğum 10 Şubat 1973 (42 yaşında)

Mardin, Savur, Türkiye

Tarzlar Pop

Meslekler Sanatçı, Şarkıcı, besteci

Etkin yılları 2000-günümüz