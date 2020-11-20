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Koronavirüs aşısı için gönüllü aranıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye'de ilk olarak sağlık çalışanları üzerinde uygulanmaya başlanan Çin menşeili koronavirüs aşısı, vatandaşlar üzerinde de denenmeye başlanacak. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada aşı denemeleri için gönüllü arandığı ve başvuru şartları açıklandı.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 11:49
Koronavirüs aşısı için gönüllü aranıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar, 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

ÖNEMLİ YAN ETKİSİ YOK

Kovid-19 aşısının uygulamaları, Türkiye'de 12 şehirdeki 25 merkezde devam ediyor. İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı.



Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. 6 Kasım'da 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre aşının önemli bir yan etkisi bulunmadı. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi.

12 BİN 450 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE AŞININ YAPILMASI PLANLANIYOR

Aşılama; yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor. Kovid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

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