İşte 20 Kasım'ın koronavirüs tablosu!

Türkiye'de son 24 saatte 156 bin 642 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu, 141 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 990 oldu, son 24 saatte 3 bin 19 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.



20 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ



TEST SAYISI: 156.642

HASTA SAYISI: 5.103

VEFAT SAYISI: 141

İYİLEŞEN SAYISI: 3.019



"GÜÇ VERİN"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin



