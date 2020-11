İBB İstanbul'u depremin kucağına itiyor!

İmamoğlu ve İBB yönetiminin İstanbul'un problemlerine karşı kayıtsız kaldığını söyleyen Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İBB'nin kentsel dönüşümle ilgili tutumunu gözler önüne serdi.



GÖKSU: İBB DEPREM İÇİN SADECE ÇALIŞTAY YAPTI



İBB'nin 2021 bütçesinin deprem çalışmalarında sınıfta kaldığını belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, İmamoğlu'na deprem için ne yaptıklarını şu sözlerle sordu:



'Bu bütçede deprem tedbirleri yok. Bu bütçede deprem yatırımları yok. İstanbul'un en önemli meselesinin deprem tedbirleri olduğu hepimizin malumudur. Son İzmir depremi, kaybedecek bir günümüz bile olmadığını göstermiştir. Deprem konusu bu kadar ciddi olmasına rağmen, peki Sayın Başkan 500 günde ne yapmış? Sadece çalıştay yapmış ve bolca vaatlerde bulunmuş. Sayın Başkan her yerde 'Deprem tehdittir' diyor. Geçenlerde bir gazeteye verdiği röportajda özetle; 'Bilim kurullarımızla birlikte hareket ediyoruz, çalışmalarımızı tamamlıyoruz, hızlı tarama yöntemini bilim kurulumuzla gerçekleştiriyoruz, yapılması gerekenler hakkında görüşmeler yapıyoruz' demiş. Peki icraat nerede? Deprem İstanbul için tartışmasız en hayati konudur. Bunu sayın Başkan da defalarca vurgulamıştır ama sadece konuşmuştur, bunun dışında hiçbir icraatları yok. Sayın Başkan'a ve CHP yönetimine göreve geldikleri günden bu yana kaç tane deprem odaklı konut yenilediklerini sormak istiyorum: Kaç adet kentsel dönüşüm projesi yaptılar? Var mı bir rakam? Yok. Kaç tane riskli binayı yıkıp yenilediniz? Sıfır. İşte İstanbul için gerçek felaket budur.'



'AK PARTİ'NİN DEPREM BÜTÇESİ CHP'NİN 6 KATIYDI'



İmamoğlu'nun iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 düşürdüğünü, AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesinin, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katı olduğunu hatırlatan Göksu, 'Günlerce ve aylarca bilimsel toplantılar yapsanız da sonuç değişmeyecektir: Depremden korunmanın birinci şartı, binalarımızı yenilemektir. Bu da kentsel dönüşüm projesi demektir. Hâl böyleyken sayın Başkan iki senede kentsel dönüşüm bütçesini yüzde 75 oranında düşürmüştür. 2018 senesinde; yani bizim zamanımızda 1 milyar TL olan kentsel dönüşüm bütçesi, 2021 bütçesinde 257 milyon 119 bin 500 TL'ye düşürülmüştür. Yani AK Parti'nin İstanbul için ayırdığı deprem bütçesi, bugün CHP'nin ayırdığının tam 6 katıydı' diye konuştu.



'KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLARININ İPTALİNİ İSTEDİLER'



İmamoğlu ve ekibinin depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na kentsel dönüşüm planlarının iptali dışında hiçbir müracaatı olmadığının altını çizen Göksu, 'İmamoğlu, deprem konusunda Bakanlıkla birlikte hareket etmeleri gerektiğini söylüyor. Şimdi ben Sayın Başkan'a soruyorum; Bugüne kadar; 'Şu bölgede ben kentsel dönüşüm yapmak istiyorum' diyerek bakanlığımıza bir müracaatınız oldu mu? Tabii ki olmadı ama başka bir konuda onlarca müracaatınızın olduğunu biliyoruz. Deprem riski taşıyan konutların yıkılıp yeniden yapılması için oluşturan kentsel dönüşüm planlarının iptali için onlarca müracaatınız oldu. Bu yetmedi, iptal için yargıya gittiniz. İBB yönetiminin, insanların hayatlarını ilgilendiren bir konuda kayıtsız kalması, İstanbul adına depremden daha da tehlikelidir. Deprem konusu hiçbir siyasetçinin malzeme yapacağı bir konu değildir. Özellikle de CHP, yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına engel olma çabasından vazgeçmelidir. Yapılan her yenileme plan ve projesine karşı çıkmış ya da projelerin mahkeme kapılarında yıllarca sürünmesine sebep olmuştur' diye konuştu.





'ENGELLEMEK İSTEDİKLERİ KONUTLARI TESLİM ETTİLER'



CHP'li siyasetçilerin geçmişte karşı çıktıkları projelerden bugün övünç duyarak bahsettiklerini vurgulayan Göksu, 'KİPTAŞ tarafından Silivri'de inşa edilen ve CHP'liler tarafından protesto edilen konutları, İmamoğlu gururla teslim etmiştir. Karşı çıktıkları deprem konutlarının teslim töreninde bile şov yapmayı ihmal etmemişlerdir. 4. Etap temel atma töreni de, kaderin bir cilvesi olarak CHP'li İBB Başkan'ına nasip olmuştur. Engellemek istedikleri konutların temelini atmışlardır. Yine deprem ve kentsel dönüşüm konusundaki samimiyetsizliklerini bir örnek verecek olursak; AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bayrampaşa'da yapılan konutlara defalarca itiraz ettiniz. Mahkemeye taşıyıp durdurulması için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Bu işlerin öncülüğünü yapan birini de belediyede deprem ve kentsel dönüşüm işlerine bakan birimin başına getirdiniz. Bu bir komedi midir, yoksa trajedi midir, kararı milletimiz versin' ifadelerini kullandı.



'60 KAT LAF YAPIP DEPREM BÜTÇESİNİ 6 KAT DÜŞÜRDÜLER'



CHP'nin deprem konusunda sadece laf yaptığını belirten Göksu, 'İlk iş olarak Bayrampaşa'daki konutlara gitmiş ve konutlarımızı teslim ediyoruz diye reklam yapmıştır. Deprem konusunda bizim 60 katımız laf yapan CHP, İstanbul'un deprem bütçesini iki sene içinde tam 6 kat düşürmüştür. Maalesef bu '6 kat' bir mecaz değildir. Bu gerçek, hazırladıkları bütçede çok net olarak görülmektedir' dedi.