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Huawei kullanıcıları dikkat! Huawei'nin HarmonyOS güncellemesini alacak telefonları belli oldu! İşletim sistemi değişiyor!

Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Huawei'yi etkilemişti. Google, Huawei ile olan iş birliğini sonlandırmıştı. Çinli teknoloji devine verilen geçici Android lisansının süresi de geçtiğimiz aylar içinde doldu. Huawei'nin bazı telefonlarında Google Servisleri yok, Huawei Mobil Servisleri bulunuyor. Bununla birlikte Play Store yerine de AppGallery isimli uygulama mağazası yer alıyor. Çinli üretici Android işletim sistemine alternatif olarak HarmonyOS isimli işletim sistemini geliştirdi. Şimdi de Android ile ipleri koparacak. Huawei, HarmonyOS'yi kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Böylece Huwaei telefonlarda işletim sistemi değişecek. Peki HarmonyOS güncellemesini hangi Huawei telefonlar alacak? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları bu listede...

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 14:38
Huawei kullanıcıları dikkat! Huawei'nin HarmonyOS güncellemesini alacak telefonları belli oldu! İşletim sistemi değişiyor!

Huawei uzun zamandan beridir kendi işletim sistemi olan HarmonyOS üstünde çalışıyordu. Huawei, telefonlarını yeni işletim sistemiyle güncelleyecek. HarmonyOS ile uyumlu 40'dan fazla model ismi sızdırıldı. Bu modeller arasında akıllı telefonların yanı sıra giyilebilir cihazlar ve tablet modelleri de mevcut. İşte HarmonyOS güncellemesini alacak olan Huawei telefonlar ve diğer cihazlar...

-Huawei Mate 40
-Huawei Mate 40 Pro
-Huawei Mate 40 Pro +
-Huawei Mate 40 RS Porsche
-Huawei Mate X
-Huawei Mate Xs
-Huawei P40
-Huawei P40 Pro
-Huawei P40 Pro +
-Huawei Mate 30 4G
-Huawei Mate 30 Pro 4G
-Huawei Mate 30 5G
-Huawei Mate 30 Pro 5G
-Huawei Mate 30 RS Porsche Design
-Huawei Nova 8
-Huawei Nova 8 Pro
-Huawei Nova 7 Pro 5G
-Huawei Nova 7 5G
-Huawei Nova 7 SE
-Huawei P30
-Huawei P30 Pro
-Huawei Mate 20
-Huawei Mate 20 Pro
-Huawei Mate 20 X 4G
-Huawei Mate 20 X 5G
-Huawei Mate 20 RS
-Huawei Nova 6 5G
-Huawei Nova 6 SE

HarmonyOS'a uygun giyilebilir cihazlar:

- Huawei Watch GT 2 Pro (önceden yüklenmiş - Çince versiyonu)
- Huawei Watch GT 2e
- Huawei Watch GT 2

HarmonyOS uygun tabletler:

- Huawei MatePad Pro
- Huawei MatePad Pro 5G
- Honor Tablet V6

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