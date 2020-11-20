Huawei kullanıcıları dikkat! Huawei'nin HarmonyOS güncellemesini alacak telefonları belli oldu! İşletim sistemi değişiyor!

Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları, Huawei'yi etkilemişti. Google, Huawei ile olan iş birliğini sonlandırmıştı. Çinli teknoloji devine verilen geçici Android lisansının süresi de geçtiğimiz aylar içinde doldu. Huawei'nin bazı telefonlarında Google Servisleri yok, Huawei Mobil Servisleri bulunuyor. Bununla birlikte Play Store yerine de AppGallery isimli uygulama mağazası yer alıyor. Çinli üretici Android işletim sistemine alternatif olarak HarmonyOS isimli işletim sistemini geliştirdi. Şimdi de Android ile ipleri koparacak. Huawei, HarmonyOS'yi kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Böylece Huwaei telefonlarda işletim sistemi değişecek. Peki HarmonyOS güncellemesini hangi Huawei telefonlar alacak? Hangi Huawei telefonlar güncellenecek? İşte merak edilen soruların yanıtları bu listede...