USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Hayvan hakları kanunu değişiyor! AK Partili Özlem Zengin müjdeyi verdi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, hayvan hakları kanunu konusunda vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 14:43
Hayvan hakları kanunu değişiyor! AK Partili Özlem Zengin müjdeyi verdi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, konuk olduğu programda 'Hayvan hakları yasası neden değiştirilemiyor?' sorusuna 'Önce peşin peşin çok müjdeli bir haber vereyim. Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız' yanıtını verdi.

Haber Global ekranlarında Jülide Ateş'in sunumuyla ekrana gelen '40' programına konuk olan AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Müjdeli bir haber vereyim'
Jülide Ateş'in 'Hayvan hakları yasası neden değiştirilemiyor?' sorusuna yanıt veren Zengin, 'Önce peşin peşin çok müjdeli bir haber vereyim. Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız, kesin yani yapacağız. Bütçeden sonra ilk iş onu yapacağız. Hayvan haklarında çalışanlarından birisiyim mecliste, ben mecliste bir sürü kanun çalışması yaptık, hiçbir kanunun bu kadar alaka gördüğünü görmedim. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız MKYK toplantısında gündem oldu, orada da söyledim ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar, hayvan hakları ile alakalı bir sürü hayat tarzından insan, inanılmaz alaka gösteriyor, yaş grubu olmaksızın…' ifadelerini kullandı.

'Alternatif bir değil iki kanunumuz var'
Açıklamasının devamında bu kanunla ilgili temel sorunun birden fazla bakanlığı ilgilendirmesinden kaynaklandığını belirten Zengin, 'Bir Adalet Bakanlığı, iki Orman Bakanlığı'nı, Şehircilik Bakanlığı'nı ilgilendiriyor. Hem ekonomik açıdan, hem de yargı açıdan baktığımız zaman mal olmaktan çıkarıp, onlarla ilgili suç duyurusunda bulunma noktasına geldiğinizde Adalet Bakanlığı'nı yükünü artırmayacak bir mekanizma kurmamız gerekiyor. Bu konuda resmi daha iyi görelim diye, tüm siyasi partiler bir araya geldik araştırma kurulu kurduk. Mustafa Yerbey Başkanlığında, onunla birlikte o kadar grup geldi ki. Ben de bir hayvanseverim, uzun yıllar kedimiz vardı 11 yıl baktık, şimdi de Mirim adında çok yeni bir köpeğimiz oldu, çok yeni bizimle birlikte bir Alman Kurdu. Avcıların ayrı meselesi var, yunuslarla ilgili ayrı, kuşlarla ilgili ayrı, doğada yaşayan yabani hayvanlar o kadar geniş bir konu ki size anlatamam. Herkesin beslediği hayvanlar var, bu konuyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık, alternatif bir değil 2 kanunumuz var, bütçeden sonra bu kanunu yapacağız. Sonuna geldik' dedi.

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement