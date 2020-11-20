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Eski MİT'çiden son dakika itirafı: Altaylı beni yurt dışına kaçıracaktı

FETÖ’den tutuklu eski MİT’çi Mehmet Barıner'den son dakika itirafı geldi. Barıner FETÖ’den tutuklu eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kendisini yurt dışına kaçırmaya çalıştığını açıkladı. İşte İYİ Parti'deki skandalı dahil olmak üzere onlarca skandal habere adı karışan Altaylı ile ilgili yeni gelişme ve eski MİT mensubu Barıner'in son dakika ifadeleri...

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 09:35
Eski MİT'çiden son dakika itirafı: Altaylı beni yurt dışına kaçıracaktı

Enver Altaylı hakkında son dakika gelişmesi... FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Mehmet Barıner, itirafçı olarak verdiği ifadelerinde, kendisi gibi FETÖ'den tutuklu eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın kendisi üzerinden plan yaptığını anlatarak, bu plan doğrultusunda yurtdışına kaçırılmak istendiğini anlattı.

ALTAYLI İLE YURT DIŞINA ÇIKIŞI GÖRÜŞTÜM

MİT'te İran masasında bir süre görev yaparken 8 Ağustos 2017'de Denizli'de yakalanan Barıner, Sincan Kapalı Cezaevindeki görüşme odasında verdiği ifadesinde Altaylı'nın planını detaylarıyla anlattı. Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ile yurtdışına çıkma konusunda görüştüğünü anlatan Barıner şunları söyledi:

DAMADI İLE GÖRÜŞTÜM

Enver Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz yurtdışına çıkmam için 10 bin dolar lazım olacağını söyledi. Altaylı ile de Whatsapp üzerinden konuştuk. Yolculuğumun iyi geçeceğini söyledi. Metin, 'yurtdışına çıktıktan sonra kayınpederim seni arayarak bir teklifte bulunacak, bunu kabul edersin ya da etmezsin' dedi. Ayrıca, 'senin çalıştığın yer (MİT) ile ilgili orada çalıştığına dair elinde belge var mı?' diye sordu.

İFADESİNDE SON DAKİKA DETAYLARI: BİR ŞEYLER PLANLANDI

Bunları korktuğum için anlatamadım. Cesaretimi toplayıp, avukatım nezaretinde bu olayı da anlattım. Şu anda daha sağlıklı bir şekilde düşündüğüm zaman aslında benim üzerimden bir şeyler planlandığı belli oluyor. Ancak benimle bu konuda hiçbir şey konuşmadılar. Böyle bir şey planlıyor olsalar dahi muhtemelen bu planlarını beni yurtdışına gönderdikten sonra yapacaklardı...

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