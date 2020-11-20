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Bakan Kurum açıkladı: Bütün Türkiye'de uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık" açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, "Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız" dedi.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 10:56
Bakan Kurum açıkladı: Bütün Türkiye'de uygulanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel dönüşüm kapsamında yatırım bedeli 39 milyar lira olan 110 bin konutun dönüşümünü başlattık' açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, '98 bin 524 bağımsız bölümü riskli yapı olarak tespit ettik' dedi.

BÜTÜN TÜRKİYE'DE UYGULANACAK

Kurum ayrıca, 'İzmir'de 2000 yılından sonra yapılan binalarda yıkım da hasar da tespit etmedik. Bütün Türkiye'de uygulanacak Bina Kimlik Sistemini 2021 yılında devreye alacağız' dedi.

Bakan Kurum şunları söyledi:

İzmir depreminde; ağır hasarlı ya da yıkılmış binaların ortalama yüzde 30'u 1990-2000 arasında, yüzde 70'i ise 1990 öncesinde yapılmıştır

24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda oturmasını sağladık, 400 bin binanın denetimine ise devam ediyoruz

Ülkemizdeki binaların yüzde 65'ini güvenli hale getirdik

2023 yılına geldiğimizde, hiçbir atık su, arıtılmadan doğaya deşarj edilmeyecek

Son 2 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 10,6'ya çıkardık

Bakan Kurum, Türkiye Emlak Katılım Bankası hakkında, 'Bankamızın; bugün itibariyle aktif büyüklüğü 16.2 milyar liraya ulaşmıştır' dedi.

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