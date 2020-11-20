USD (Alış - Satış) : 7,58 - 7,59 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,01

Bakan Koca İmamoğlu'nu fena bozdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da ‘bulaşıcı hastalıktan’ ölenlerin sayısının bir günde 164 olduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm bulaşıcı hastalıkları koronavirüs gibi gösteren İmamoğlu’nu arayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine konu hakkında bilgi verdi. Bunun üzerine Koca’nın kendisini aradığını ifade eden ancak görüşmeye ilişkin tek bir bilgi vermeyen İmamoğlu’nu yerin dibine sokan sözler yine Bakan Koca’dan geldi.

Güncel / 20 Kasım 2020 Cuma 17:26
Bakan Koca İmamoğlu'nu fena bozdu!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kara propaganda yapıp halkı AK Parti hükümetine kışkırtmak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bile siyasi malzeme haline getirdi. Sürekli kelime oyunlarıyla halkı kendi safına çekmeye çalışan CHP'li İmamoğlu, koronavirüs verilerinin yalan olduğu izlenimi uyandırmak için, “Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.” açıklamasında bulundu.



Koca aradı,İmamoğlu konuşmayı anlatmadı

İmamoğlu'nu rezil paylaşımının ardından Bakan Koca, CHP'li ismi arayarak bilgi verdi. İmamoğlu bu telefon görüşmesini sosyal medya hesabından duyurdu ancak görüşemeye ilişkin tek bilgi vermedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı konuşmada, İmamoğlu'nun iddialarına da cevap niteliği taşıyan açıklamalarda bulundu.

Her bulaşıcı hastalığın covid olmadığını ifade eden Koca, ölüm sayıları konusuna açıklık getirmek istediğini kaydederek şöyle konuştu:

“Ölüm bildiriminde kullanılan form, 2013 yılından beri kullanılmakta. Bu belgede 'ölüm şekli' hanesine hastalığa bağlı doğal ölümün izahı için 'bulaşıcı hastalık' veya 'bulaşıcı olmayan hastalık' açıklaması da eklenmiştir. Kayıtlar, bu yılki toplam ölümlerin yaklaşık onda 1'inde ölüm şeklinin 'bulaşıcı hastalık' sonucu doğal ölüm olduğunu göstermektedir. Onda 9'u ise 'bulaşıcı olmayan' hastalık, yaşlılık ve benzeri şeklinde işaretlenmiştir. Bu hanedeki bilgi, ölümün nedenini hastalık bazında göstermez. Buradan Kovid-19 ölüm sayıları anlaşılmaz, 'bulaşıcı hastalık eşittir Kovid' demek değildir. Bulaşıcı tek hastalığın Kovid-19 olduğunu düşünmek yanlıştır. TÜİK verilerine göre geçtiğimiz yılın 9 ayı ölüm sayısı 329 bin 274'tür. Yıllık öngörülen yüzde 2 oranında artışla bunun şimdi 336 bin 518 olması beklenir. Bu yılın ilk 9 ayında Kovid -19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin 26 ölüm gerçekleşmiştir, aradaki fark 7 bin 244'tür. Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8 bin 62'dir, daha az veya daha fazla değildir”

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR! (

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

ABD’de Rothscild’ler Kazandı!! Trump Tutuklanacak Mı?

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement