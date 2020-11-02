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Vatandaşlar, RTÜK'e bakın en çok neyi şikayet etti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Vekili Esat Çıplak, 1 Ocak 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurul'a toplam 263 bin 243 vatandaş bildirimi geldiğini bildirdi. O bildirimler sonucunda vatandaşın en çok şikayette bulunduğu konularda belli oldu.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:07
Vatandaşlar, RTÜK'e bakın en çok neyi şikayet etti!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Esat Çıplak, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, RTÜK'ün faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de karasal ortamdan 19'u ulusal nitelikteki 179 televizyon, 36'sı ulusal nitelikteki 904 radyo, kablolu yayın ortamından 171 televizyon ve 9 radyo, uydu ortamından ise 358 televizyon ve 101 radyo olmak üzere farklı ortamlardan toplam 1722 radyo ve televizyon yayını bulunduğunu belirten Çıplak, "Sektörün ticari iletişim geliri büyüklüğü ile ilgili olarak, radyo ve televizyon kuruluşlarının Üst Kurula beyan ettikleri brüt ticari iletişim gelirleri 3 milyar liradır" dedi.

Aylık brüt ticari iletişim gelirleri üzerinden ödenen Üst Kurul payının yüzde 3'ten yüzde 1,5'a düşürüldüğünü kaydeden Çıplak, Üst Kurul payındaki bu indirimin Üst Kurul'un gelirlerine de düşüş olarak yansıdığını ifade etti.

Lisans ücretlerinin kanun değişikliği ile on yıl vadeli olarak alınmaya başlandığını, Üst Kurul gelirlerinde önemli bir düşüş yaşandığını söyleyen Esat Çıplak, "30 Ekim 2020 yılı itibarıyla lisans ücretlerinden elde edilen gelir 5 milyon 190 bin 396 lira olarak hesaplanmıştır" diye konuştu.

Üst Kurulun, giderlerini kendi gelirleri ile karşıladığını ve TBMM Başkanlığı bütçesinden 2018'e kadar hiçbir suretle hazine yardımı almadığını vurgulayan Çıplak, "Yapılan yasal düzenlemelerle gelirleri azalan Üst Kurulumuz, hazine yardımı talep etmek zorunda kalmıştır. Diğer taraftan reklam Üst Kurul payından Ekim ayı sonu itibarıyla 6 milyon 632 bin 168 lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'na aktarım yapmıştır" dedi.

Esat Çıplak, yurt dışında yaşayan izleyiciler dahil isteyen her vatandaşın ALO 178 ve 444 1 178 RTÜK İletişim Merkezi, resmi web sitesi üzerindeki e-form, e-devlet, RTÜK Mobil Uygulaması ve CİMER aracılığı ile yayınlarla alakalı şikayet ve önerilerini RTÜK'e iletebildiğini söyledi.

Başkan Vekili Çıplak, şunları kaydetti:

"1 Ocak 2020-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Üst Kurula toplam 263 bin 243 vatandaş bildirimi gelmiştir. Bildirimlerde en çok tasnif edilmiş olan ilk dört inceleme kriterine bakıldığında, 'kuruluş ve kişileri eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeren, insan onuru ve özel hayatın gizliliğine aykırı yayın' kriterinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir.

İkinci sırada ise 'Genel Ahlak, Manevi Değerler ve Ailenin Korunması İlkesine Aykırılık' kriteri, üçüncü sırada 'Kişiye Yönelik Şikayet (Katılımcı/Sunucu)' kriteri yer almaktadır. Aynı dönemde gelen bildirimler program türüne göre incelendiğinde; dizi filmler yüzde 31.9, reality şov yüzde 28.4, haber programları yüzde 25.7, drama öğeleri içeren eğlence programları yüzde 1.9 ve tele-alışveriş yüzde 1.9 oranıyla ilk beş sırada yer almıştır."

Çıplak, RTÜK'ün 2021 yılı bütçesinin 224 milyon 213 bin lira olarak öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

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