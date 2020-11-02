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Soyer'in aklı yeni başına geldi!

31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, depremle ilgili ihmalkarlığını kendi açığa çıkardı. 6.6'lık deprem sonrasında binaların kolonlarının kesildiğini söyleyen Soyer'in açıklamaları, bir buçuk yıldır oturduğu koltukta neden tedbir almadığı sorusunu akıllara getirdi.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 21:23
Soyer'in aklı yeni başına geldi!

Türkiye İzmir depremiyle sarsıldı. Tedbirsizlik ve ihmal yüzünden 92 canımızı kaybettik. Bir buçuk yıldır İzmir Belediye Başkanlığı yapan CHP'li Soyer'in aklı ise başına yeni geldi. Soyer, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında birçok binanın giriş katındaki ana kolonların kesildiğini söyledi. Depremden önce ihmalkarlıklarla ilgili önlem almayan Soyer'in aklı başına, depremden sonra geldi.

BİNA KOLONLARI KESİLMİŞ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, katıldığı televizyon programında, depremde yıkılan bütün binalarla yaptıkları tespitleri paylaştı. Soyer, tamamı 92 ile 99 yılları arasında ruhsatlandırılmış yapıların ticarethaneye çevrilmiş zemin katlarında kolon kesmek gibi deformasyonların tespit edildiğini söyledi.

Yıkılan binaların 99 yılında çıkarılan yapı ruhsat yönetmeliğinden önce yapıldığını belirten Soyer, “Yapılan ilk gözlemlerde deniz kumunun kullanıldığına dair veriler var elimizde. Demir donatı alanlarının zayıflığıyla ilgili bilgiler var. Hatta yapı deformasyonuyla ilgili zemin katta örneğin kolonu market yapmak için, spor salonu yapmak için kesmiş” diye konuştu.

DEPREMDEN SONRA AKLI BAŞINA GELDİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmir Belediye Başkanı seçilen Soyer'in, depremle ilgili yapılan bu ihmalkarlıklarla neden depremden önce tedbir almadığı, cevabı beklenen sorular arasında yer aldı.

Soyer, binalarda yapılan değişiklikleri eleştirirken İzmir’i uzun yıllardır CHP'nin yönettiğini unutmuş olmalı. Bir buçuk yıldır İzmir'i yöneten Soyer'e eksikliğin yeni dank etmesi yaşanan facianın içler acısı durumunu ortaya koydu.

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