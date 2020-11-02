İzmir depreminden sonra dikkat çeken kare!

İzmir'de merkez üssü Seferihisar'da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin en çok hasara uğrattığı noktalardan biri Bayraklı ilçesi oldu. Manavkuyu bölgesinde bulunan 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz çalışmaları devam ediyor.



Çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı binadan bir çocuğa ait olduğu düşünülen masa saati de çıkartıldı. O saatin, depremin meydana geldiği 14.51'de durduğu görüldü. Masa saatinin kime ait olduğu ise bilinmiyor.



İzmir'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmasında ekipleri, Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaşıldı. Çantada yapılan incelemede, Kavak'ın borçlarının listesini yaptığını ve ödemek için bir miktar para ile poşete koyduğu öğrenildi.



Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı. Kavak'ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.



AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.



EKİPLERİN ZORLU MESAİSİ



Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor. Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.



Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ilk anlarından itibaren enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için zorlu bir çalışmaya başlayan arama kurtarma ekiplerinin mesaisi Cuma gününden beri sürüyor.



Dönüşümlü olarak çalışan ekipler, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü alanda dinlenmeye çalışıyor.



Bakan Bekir Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasyılmaz 9,5 saat sonra böyle kurtarıldı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi'nden Tahsin Kaymak, son olarak Doğanlar Apartmanından çıkartılan 3 kişinin cesedinden sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazda çalışan arkadaşlarından kısa bir süre ayrılarak bir köşeye oturan Kaymak'ın gördükleri, yorgunluğu adeta verilen psikolojik savaşı da gözler önüne serdi.



Duygularını ifade eden Tahsin Kaymak, “Depremin ilk yaşandığı gün biz Türkiye Mağaracılık Federasyonu kurtarma ekipleri olarak ilk önce çadır kent kurulumundaki askerlere çadır kurma eğitimi vermek için görev aldık. Oradaki eğitim tamamlandıktan sonra Rıza Bey Apartmanına görevlendirildik. Rıza Bey Apartmanında bizim mağaracılık sistemine özel bir güvenlik hattı ortamı oluşturulması için çalışma yaptık. Daha sonra da Emrah Apartmanında çalıştık” dedi.



Depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Diren, 4 yaşındaki Lena, 6 yaşındaki Vera ve 10 yaşındaki Feda, enkaz altında kaldı. Kızların annesi Nilay Yücel, çocuklarının oynadığı oyuncağa sarılarak arama kurtarma çalışmalarını izledi.



65 SAAT SONRA UMUT OLDU!



İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı.



Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.



Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, 'Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu.' dedi. Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10), Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'ten (3) dördü depremden bir gün sonra enkazdan çıkarılmıştı. Umut Perinçek'in hayatını kaybettiği Perinçek ailesinde Seher Dereli Perinçek ile Ezel ve Elzem Perinçek'in tedavileri devam ediyordu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik, Doğanlar Apartmanı enkazı altından 65 saat sonra çıkardığı Elif Perinçek'i kurtarma anlarını gazetecilere anlattı.



Çelik, gazetecilerin 'Elif sizi gördüğünde ne tepki verdi?' sorusunu ise 'Elif benim parmağımı bir tuttu... Yüzünü temizledim, tozunu aldım. Bir arkadaşımla beraber aldık, parmağımı tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor...' sözleriyle yanıtladı. Elif Perinçek'in artık İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 'itfaiyeci ağabeyleri' olduğunu ifade eden Muammer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Elif ne zaman isterse başımızın üstünde yeri var. İstediği an gelebilir. Çünkü ağabeyleri onu orada bekliyor. O bizim Elif mucizemiz oldu. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının hediyesi olmuştur. Biz Elif'i sevdik, Elif de inşallah bizi sever...'



İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından 'Ares' adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı.



Bayraklı ilçesinde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasına K-9 köpeği 'Bob'un bir noktadan koku alması üzerine ekipler o noktada yoğunlaştı. Enkazı kazan ekipler, betonların altında tasması olan bir kediyle karşılaştı. Kedi, 29 saatin ardından ekiplerce enkazdan çıkarıldı. Tedirgin olan kedinin titrediği görüldü. Ekipler, kediye 'Umut' ismini verdi.



Depremden 3 gün sonra apartmanın 8'inci katındaki pencereye yanaşarak, hayatta kaldığını gösteren ev kedisi Minnoş, sahibinin büyük sevinç yaşamasına neden oldu. Ancak AFAD ekiplerinin yoğun çabasına rağmen görevlileri görünce korkup, içeri kaçan kedi, bir türlü bulunduğu yerden çıkarılamadı.



Depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyenler hastane umutla önünde beklerken, yaşamını yitirenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.



Enkaz altındaki akrabalarının sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiğini belirten Şükran Saraçoğlu, 'Kuzenlerim var üç tane. Onlar enkaz altındaydı. Çıktı dediler ama iyi mi kötü mü bilmiyoruz. İrtibat kuramadık. Berbat bir şey. Allah'ım kimseye vermesin. Çok zor. Alaşehir sallandı ama burası daha bir berbat. Allah'ım kimseye yaşatmasın' dedi. Hastaneye kan vermeye geldiğini söyleyen Hasan Karabıçak (52) ise 'Başımıza gelen bu felaketten dolayı bize de vazife düşüyor. Çok yaralı olduğunu, onlara da kan gerektiğini söylediler. Hemen 'vatandaşlık görevimiz' dedik ve kanımızı vermeye geldik. Stokların dolduğunu söylediler. Olursa adres bilgilerimizi bırakacağız. Deprem anında araba kullanıyordum. Viyadükün üzerinde deprem başladığı zaman zıplayan bir araba gördüm. İnanın ben daha önce böyle bir şey görmedim' dedi.



