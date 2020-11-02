İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili son dakika gelişme!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son açıklamasına göre; 91 kişinin yaşamını yitirdiği 994 kişinin yaralandığı depremin ardından başlatılan soruşturmada 7 binanın müteahhitleri ve fenni mesulleri hakkında gözaltı kararı verildi. Eni



Karar doğrultusunda; Yağcıoğlu Apartmanı müteahhidi Ş.A ile fenni mesul O.A, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ, Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y, market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B, Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A, Doğanlar Apartmanı müteahhidi Ç.D, Rızabey Apartmanı müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.



Ayrıca iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.