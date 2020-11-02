İzmir'de son durum! Kayıplar artıyor!

Türkiye, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.



Merkez üssü Seferihisar olan deprem, birçok şehirde hissedilirken yıkım İzmir'de yaşandı.



1120 ARTÇI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1120 artçı sarsıntı yaşanmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Türk Kızılay tarafından 113 personel, 144 gönüllü, 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ve 83.480 malzeme (ikram ve içecek) yardımı yapıldığı belirtildi.



CAN KAYBI 92'YE YÜKSELDİ



AFAD, İzmir depreminde can kaybının 92'ye yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.