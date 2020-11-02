USD (Alış - Satış) : 8,31 - 8,32 EURO (Alış - Satış) : 9,70 - 9,72

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus Covid-19 şüphesi nedeniyle kendini karantinaya aldı.

Dünya / 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:08
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus'un yakınındaki bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından semptomu bulunmamasına rağmen tedbiren kendini karantinaya aldığı belirtildi.

Tedros dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakınımdaki bir isimde Covid-19 tespit edilmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün karantinada olacağım. Kendimi iyi hissediyorum ve sempyomum bulunmuyor. Bununla birlikte sağlık yönergelerini takip edeceğim. Covid-19'da yayılma zincirini ancak bu şekilde kırabiliriz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 432 bini geçti. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 402 bin 590 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 72 kişi hayatını kaybetti.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı