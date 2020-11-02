DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus kendini karantinaya aldı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanon Ghebreyesus'un yakınındaki bir kişide Covid-19 tespit edilmesinin ardından semptomu bulunmamasına rağmen tedbiren kendini karantinaya aldığı belirtildi.



Tedros dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yakınımdaki bir isimde Covid-19 tespit edilmesinin ardından önümüzdeki birkaç gün karantinada olacağım. Kendimi iyi hissediyorum ve sempyomum bulunmuyor. Bununla birlikte sağlık yönergelerini takip edeceğim. Covid-19'da yayılma zincirini ancak bu şekilde kırabiliriz" ifadelerini kullandı.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 46 milyon 432 bini geçti. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 402 bin 590 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 72 kişi hayatını kaybetti.

