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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni dönem başlıyor...

Depremin yarattığı yıkımı önlemek için reyting sistemi geliyor. Afet riskleri, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim kriterleriyle puanlanacak. Kentsel dönüşüm bu puanlamaya göre başlatılacak.

Güncel / 02 Kasım 2020 Pazartesi 09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni dönem başlıyor...

İzmir depreminin bir kez daha gösterdiği gerçeklerle kentsel dönüşümde yeni bir döneme giriliyor. İzmir'de yaşanan deprem Türkiye'yi yasa boğarken, riskli yapıları tespit etmek için görevlendirilen, aralarında üniversiteler, kamu kurumları, sivil kuruluşlar, yapı laboratuvarlarının bulunduğu bin 292 kuruluş riskli binaların tespiti için adeta seferber oldu. Bu kapsamda Kentsel dönüşümde artık keyfi uygulamaların, hata ve ihmalkarların bedelini masumlar ödemeyecek. Reyting sistemi ile kentsel dönüşümde puanlama sistemi ile zorunluluk hali doğacak.

Türkiye'de İzmir depremi ile de görüldü ki kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı binalar ve zorunlu işlemleri yasal sınırlar içerisinde gerçekleştirenler yıkıma uğramıyor. Ancak çeşitli nedenlerle kentsel dönüşüme girmeyenler, anlaşamayanlar, ihmalkarlar derken istenmeyen sonuçlara adeta davetiye çıkarıyoruz.

ÇOK ÖLÇÜTLÜ DEĞERLEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı 2021 yılı planında afet riskli alanların tespiti, ilanı ilişkin mevcut kriterlerin geliştirileceği, yüksek öncelikli alanların 'çok ölçütlü değerlendirme modeliyle' öncelikle dönüştürüleceği vurgulandı.

İŞTE KRİTERLER

Can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi kriterler esas alınarak puanlama yapılacak. Kentsel dönüşümde öncelikli yerleşim alanları bu puanlama esas alınarak başlatılacak.

25 ŞEHİR İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Planı'nda kentsel dönüşüm ihtiyacı olan alanların sayısının arttığına dikkat çekilerek, önceliklendirme çalışmalarının devam ettiği vurgulandı. Kentsel dönüşüm uygulamalarında il bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacak. İl ve ilçe bazında riskli, rezerv alanlara ilişkin verileri, sosyal yapı analizini, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedeflerini içeren kentsel dönüşüm stratejileri hazırlanacak. Son dakika haberinin ayrıntılarına göre tam 25 şehir için kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan

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