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Ares isimli köpek 65 saat sonra kurtarıldı

Rıza Bey Apartmanı’nda köpeğiyle enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Gizem 66 saat sonra enkazdan çıkartılan köpeğiyle buluştu.

3. Sayfa / 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:48
Ares isimli köpek 65 saat sonra kurtarıldı

İzmir'de enkazlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda bu sabah saatlerinde yaklaşık 66 saat sonra 'Ares' isimli bir köpek canlı olarak çıkartıldı. Köpeğin sahibi olan Gizem de enkaz altında kalmış daha sonra arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı. Ancak enkaz altında en yakın dostu olan Ares isimli köpeği kalmıştı. Tam umutlar tükenmişken İHH Arama Kurtarma ekipleri köpeği de uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarttı. Köpeğinin sağ olarak kurtarıldığını gören Gizem büyük mutluluk yaşadı.

Köpeği kurtaran İHH Arama Kurtarma Ekibinden Ahmet Çelik, 'Sessizlik anında bir köpek sesi duyduk araştırmalarımız oraya doğru yönlendirdik küçük bir menfezden Ares ile bağlantı kurduk ekip arkadaşım İbrahim ile beraber enkaza giriş yaptık. Çok dar bir alanda enkazda güvenli olmadığı için diğer arkadaşları içeriye sokamadık. 30 santimden daha dar bir alandı Ares içeride bir tahtanın altında sıkışmıştı benim o tahtaya müdahale etmem gerekti benim Ares'i tutma şansım olmadı alan çok dar olduğu için. Çalıştığı makinemin sesinden ürkse de sonra çok sakin bir şekilde başını omzuma koydu ve kurtarılmayı bekledi. Sonra arkadaşımla beraber köpeğin kırık bacağını stabilize edip veterinere teslim ettik. Kaynak : İHA

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