68 saat sonra bir kişi daha enkazdan canlı çıkarıldı!

İzmir'deki depremde bir mucize daha gerçekleşti! 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SON DAKİKA! ÖLÜ SAYISI 83 OLDU



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.



3 YAŞINDAKİ ELİF BEBEK DE CANLI ÇIKARILMIŞTI



İzmir'den son dakika haberi... İzmir'den Doğanlar apartmanı enkazından Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğan haber geldi. Enkazdan 3 yaşındaki bir bebeğin canlı olarak çıkarıldığı duyuruldu. Enkazdan çıkarılan bebeğin Elif Perincek olduğu öğrenildi. Elif'in dedesi "Torunum 7 katın altından çıkarıldı. Allah'ım mucize yarattı" dedi.





EMRAH APARTMANI'NDA 32 ÖLÜ 15 YARALIYLA ÇALIŞMALAR BİTTİ



İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.



