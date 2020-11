Ünlü profesörden Marmara depremiyle ilgili kritik açıklama!

SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI: 24 ATOM BOMBASINA EŞ DEĞER OLACAKTIR



Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi'nde büyük depremin Tekirdağ'da olacağını iddia etti. Ercan, 'Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır. İstanbul'da beklenen depremde açığa çıkacak güç 4,3 atom bombası gücünde olacak ama Marmara Ereğlisi'nde olacak olan depremde açığa çıkacak güç ise 24 atom bombasına eş değer olacaktır' dedi.



Prof. Dr. Ercan, Kuzey Anadolu kırığının davranışının kişilikli olduğunu, doğudan başlayıp batıya doğru adım adım gittiğini söyledi. Bölge üzerine eskiden meydana gelen depremleri anlatan Ercan, 'Sonuçta İzmit 1999 depreminin olacağını biz jeofizik mühendisleri ilk kez 1982 yılında söyledik. 1982 yılında algoritmamı uyguladığım zaman 1994'ten sonra her an deprem olabilir demiştim. Tabi bunu çoğunuz anımsamıyordu çünkü o zaman için deprem konuları bu kadar ilgi çekmiyordu. Sonra 5 yıl gecikmeyle 1999 depremi gümbür gümbür geldi ve 17 bin 800 kişiyi kaybettik. 7,5 büyüklüğündeki bu depremde boşalan enerji 130 atom bombasının gücüne eş değerdeydi' dedi.



'DEPREMİN BİR YASASI VARDIR. TARİHİNİ BİLMEYEN TARİHİ YAŞAR'



Marmara Denizi'nde olacak bir depremin Marmara'nın çevresindeki kentlerin depremi olduğunu ifade eden Ercan, 'Marmara Ereğlisi'nin önünde olacak deprem hem Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova hem de Kocaeli'nin depremidir. Nasıl onların depremi bizi etkilediyse bizim depremimiz de buraları etkileyecektir. Demek ki bu hazırlık sadece Tekirdağ'da değil bu saydığım illerin tamamında yapılmalıdır. Çünkü Marmara'da bugüne kadar yapmış olduğum araştırmada Marmara depremleri bir bütün davranışı içinde oluyorlar. Depremin bir yasası vardır ve bu yasa der ki 'Bir yerde 7 büyüklüğünde bir deprem olduysa gelecekte de aynı yerde aynı büyüklükte bir deprem olacaktır.' Demek ki tarihini bilmeyen tarihini yaşar.



'DEPREMİN NEREDE OLACAĞINI BİLİYORUZ'



Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara'daki depremi ölçerleriyle nerenin gergin olup olmadığını bildiklerini belirterek, 'Buna göre Büyükçekmece'nin batısından Şarköy'e kadar yüksek gerginlik yaşanıyor. Demek ki bu gerginliğin bulunduğu torağın bir kısmı Silivri'den başlıyor yani İstanbul'un batısından başlıyor ama büyük bölümü Tekirdağ ilinde bulunuyor. Buna göre Tekirdağ ilini deprem bekliyor diyoruz. Bu depremin olacağı yer ise bu arı kovanının en yoğun olduğu yer Marmara Ereğlisi'nin önü oluyor. Arzu ederseniz dışarıya çıkarız sizlere depremin tam nerede olacağını da gösterebilirim. Sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya bölgesinin depremi olacak. Nasıl kırılacak bu deprem derseniz, doğu-batı doğrultusunda kırılacak. Bir deprem olduğu zaman hem doğu-batı doğrultusunda kırılacak hem de Trakya kırığını oynatarak tam bu Marmara Ereğlisi'nde bulunan dolum tesislerinin altından geçerek Çorlu'ya doğru gidecek, Çorlu'yu da çok etkileyeceğini de söyleyeyim, Lüleburgaz, Babaeski üzerinden Edirne'ye kadar etki yaratacak. Yani bu deprem sadece Marmara Ereğlisi depremi olmayacak bütün Trakya'nın ve Marmara bölgesinin depremi olacak' ifadelerini kullandı.



'İLK DEPREM KÜÇÜKÇEKMECE'NİN ALTINDA OLACAK'



Prof. Dr. Ercan, kendisine büyük İstanbul depreminin sorulduğunu belirterek, 'İstanbul'un önünde olacak olan deprem Küçükçekmece ile Avcıların önünde olacak ve bu deprem 6,4 ile 6,7 arasında olacak. Yani büyük olmayacak. İstanbul'da büyük deprem olsaydı arkadaşlar, hiçbir şey bilmiyorsanız oradaki kalıntılara bakın, bugün ne Ayasofya kalırdı ne Bozdoğan Kemeri kalırdı, ne Süleymaniye kalırdı, İstanbul'un surları kalırdı. Yedikule surları her deprem olduğunda yıkılır. Bana göre ilk deprem Küçükçekmece'nin altında olacak' dedi.



'BÜYÜK DEPREM TEKİRDAĞ'DA OLACAK'



Hiç kimsenin Tekirdağ depreminden söz etmediğini söyleyen Ercan, 'Kimse Tekirdağ depreminden söz etmiyor herkes İstanbul diyor. Oysaki büyük deprem Tekirdağ'da olacak. Marmara Ereğlisi'nin beklediği depremin yıkım kuvveti de 9 olacaktır.' diye konuştu.