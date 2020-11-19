Sosyal medya çalkalandı! İmamoğlu'nun istifasını istediler!

Koronavirüs vakaları özellikle İstanbul'da artmaya devam ederken, Metrobüs otobüs ve tramvaylarda sefer eksikliği yüzünden insanlar balık istifi yolculuk yapmak zorunda kalıyor. İmamoğlu yönetiminin de konuyla ilgili kılını bile kıpırtatmaması vatandaşı adeta isyan ettirdi.







İmamoğlu'nun yaptığı sorumsuzluğa karşı vatandaşlar İBB Başkanı'nı istifasını istedi. İmamoğluistifa etiketi altında toplanan vatandaşlar binlerce tweet atarak niteliksiz başkanı istifaya davet etti.



İşte o tweetlerden bazıları;

















