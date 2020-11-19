Meteorolojiden o illere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı | 19 Kasım İstanbul'da hava nasıl olacak?

Antalya'nın batı kesimleri ile Muğla çevrelerinde bugün kuvvetli sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.



Ege ve Akdeniz bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Ordu ve Ardahan çevreleri, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyıları, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağış öngörülüyor.



Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların, akşam saatlerine kadar Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Yağışla birlikte güneybatı kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; sabah ilk saatlerden itibaren Muğla'nın güney (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer), Antalya'nın batı (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA



Çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri ile akşam saatlerine kadar Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 15°C

Çok bulutlu



İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 17°C

Çok bulutlu



EGE



Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Muğla çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla'nın güney ilçelerinde (Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer) kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı



KÜTAHYA °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu



MANİSA °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmaris, Ula, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Seydikemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Antalya'nın batı ilçelerinde (Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca, Kemer) kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.



ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar Kaş, Demre, Finike, Elmalı, Kumluca ve Kemer ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu



KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



RİZE °C, 13°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Erzincan, Tunceli ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.



ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu



HAKKÂRİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif yağmurlu



GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı



SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı