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Kılıçdaroğlu’nun avukatından küstah paylaşım! Yargı üyelerini açık açık tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, FETÖ’ye yardımdan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukatı Celal Çelik, yargı mensuplarını açık açık tehdit etti. Çelik, CHP’li RTÜK üyesi İlhan Taşçı’nın Nazi Almanya’sındaki kararları nedeniyle yargılanan yargıçların fotoğrafını paylaştığı twiti alıntılayarak, “Yakın zaman sonraki Türkiye! Erdoğan yargısının çoğu yargıcı da kameralara bakamayacak!” paylaşımında bulundu.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 13:08
Kılıçdaroğlu’nun avukatından küstah paylaşım! Yargı üyelerini açık açık tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım', 'kamu görevlisine alenen hakaret', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukatı Celal Çelik, sosyal medya aracılığıyla yargı üyelerine tehditte bulundu. CHP'li Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, twitter hesabından Nazi Almanya'sındaki uygulamalar nedeniyle, 2. Dünya Savaşı sonrası yargılanan yargıçların fotoğrafıyla birlikte, 'Yüzlerini kapatan bu insanlar kim biliyor musunuz? Nazi Almanya'sının yargıçları…' mesajı paylaştı.

CHP'Lİ RTÜK ÜYESİ'Nİ ALINTILADI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, CHP'li RTÜK üyesi Taşçı'nın attığı twiti alıntılayarak, 'Yakın zaman sonraki Türkiye. Erdoğan yargısının çoğu yargıcı da kameralara bakamayacak' ibareleriyle yargı mensuplarını açık açık tehdit etti.



DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım', 'kamu görevlisine alenen hakaret', 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanan Çelik'in dosyası eylemlerinin tamamının Ankara'da işlenmesi nedeniyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BYLOCK'ÇU HAKİM SAVCILARLA İRTİBATLI

Çelik, hakkında düzenlenen iddianamede FETÖ'den kapatılan YARSAV'a 17 bin lira bağış yaptığı, YARSAV'ın FETÖ'den ceza alan eski başkanı ile 417 telefon irtibatının olduğu belirtildi. İddianameye göre FETÖ'den soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibat kurdu. ByLock'cu hakim ve savcılarla da irtibatı saptanan Çelik'in, eski korgeneral Metin İyidil'i Sincan Cezaevi'nde ziyarete giden Abdullah Kaya ile 461 telefon görüşmesine ulaşıldı. Çelik'in, eski Maliye Bakanlığı müfettişi Hamza Kaçar'la da irtibatı bulunuyor.

AlmanyaKemal Kılıçdaroğlu

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