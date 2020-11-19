Kendine Gel! Türkiye'nin İlk Bilimsel Teori Lansmanı

İşte yayınını böyle duyurdu...



Türkiye’nin ilk bilimsel teori lansmanında İFA’nın 3. cildiyle tanışmaya hazır mısın?

Nice sorunla boğuşup, seçenek bolluğu içinde yokluk çekiyorsan,

Teknoloji seni yalnızlaştırıyor, bilgi kaynağında boğulduğunu hissediyorsan,

Zamanını çarçur ettiğini düşünüyorsan,

Yönünü bir türlü bulamıyorsan,

Kendini tanımak istiyorsan,

Cesaretin varsa,

Kendine gel!





