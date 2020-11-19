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İBB Başkanı dezenfektanı fahiş fiyata satın aldı!

AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Meclisi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun litresi 75 liradan 15 bin litre dezenfektanı İzmir menşeli bir firmadan aldığını belirtti. Eskiden başkanlığını yaptığı Beylikdüzü İlçesi’ndeki endüstri meslek lisesinde dezenfektanın litresinin 15 lira olduğunu söyledi. Tuncer, “Gittiniz aynı dezenfektanı 15 bin litre olarak İzmir menşeili bir firmadan aldınız. 15 TL nerede 75 TL nerede?” dedi.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 17:38
İBB Başkanı dezenfektanı fahiş fiyata satın aldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir menşeli bir firmadan litresi 75 liradan 15 bin litre dezenfektan aldığı ve ödenen miktarın 1 milyon 125 bin lira olduğu ortaya çıktı. Fahiş fiyattan alınan dezenfektanla alakalı AK Parti İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, İBB Meclisi'nde soru önergesi sundu.

LİTRESİ 15 LİRAYA DEZENFEKTAN VAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fahiş fiyatla dezenfektan almasına ilişkin soru önergesinde AK Pari İBB Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer, elinde litresi 15 liraya satılan bir dezenfektanı göstererek Ümraniye Belediyesi olarak Beylikdüzü'ndeki Meslek Lisesi'nden litresi 15 liradan dezenfektan aldığını duyurdu.

DEZENFEKTANI PAHALIYA ALDI

Tuncer, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise eskiden başkanlığını yaptığı Beylikdüzü'ndeki meslek lisesinde dezenfektan almadığını, litresi 75 liradan 15 bin litre dezenfektanı İzmir'den pahalıya aldığını ifade etti.

DEZENFEKTANIN LİTRESİNE 60 LİRA FAZLADAN PARA VERİLDİ

Tuncer konuşmasında şunları kaydetti: "Bu dezenfektanın üzerinde Gürpınar Kimya yazıyor. Peki bu Gürpınar Kimya nerede? Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beş yıl başkanlığını yapmış olduğu Beylikdüzü'nün Gürpınar Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrencilerimiz döner sermaye ile bazı ürünler üretiyor. Bunlardan bir tanesi de şu dezenfektan. Bunun litresini 15 TL'ye aldık. Faturası da mevcut. -Ama siz beytülmalin parasını, (kendi paranız olsa bilmiyorum harcar mısınız?- Gittiniz aynı dezenfektanı 15 bin litre olarak İzmir menşeili bir firmadan aldınız. 15 TL nerede 75 TL nerede? Şimdi bunu soru önergesine bağlayacağım. 75-15= 60 TL para yapar. Bu beytülmalin parası, fakir fukaranın garip gurebanın parası. Bu noktada ben sizin kendi ilçenizdeki endüstri meslek lisesinde üretilen dezenfektanı almaktansa gidip İzmir'de bunu almanızın cevabını başkanlık makamına havalesini arz ediyorum"

Ak Parti

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