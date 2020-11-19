Evde üretim yapıp internetten satış yapanlara 1 Ocak 2021'de vergi muafiyeti geliyor

Evde, küçük işletmede üretim yapanlara sanal dünya açılıyor. E-ticarete vergi muafiyeti geliyor. Evde imal edip internetten satış yapanlardan, esnaftan vergi geliri alınmayacak. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İş yeri olmayan, sanayi tipi seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmadan e-ticaret yapanlar vergi muafiyeti kapsamına alınacak. Vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021'de uygulanmaya başlanacak.



Vergi muafiyetinden yararlanabilmek için vergiden muaf esnaf belgesi alınması, ticari hesap açılması, tüm hasılatın özellikle bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve hasılat tutarının 220 bin TL'yi aşmaması gerekiyor. Çalışanı bulunmayanlara yüzde 4, çalışanı olanlara yüzde 2 gelir vergisi kesintisi yapılacak. Yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, devletin torba yasa ile e-ticaret ve e-ihracata gelir vergisi indirimi şeklinde sektörle ilgili iki sevindirici gelişmeye imza attığını söyledi. Ekmekçi, 'Ülkemizde evinde imal edip, komşusuna, mahallesine veya perakendecilere ürünlerini satmaya çalışan ciddi bir üretici esnaf kesim var. Bunların ürünleri doğallıkları, yerellikleri, yaratıcı ve özel olmasıyla internette rağbet görüyor. E-ihracata da yüzde 50 vergi indirimi geldi' dedi.



Kayıt dışını önler



Ticimax CEO'su Cenk Çiğdemli, bu gelişmenin evde üretim yapan pek çok kişiyi şevklendireceğini ve Türkiye'de e-ticareti büyüteceğini dile getirerek, 'Pek çok insan evinde üretip sosyal medya üzerinden kayıt dışı yollarla satış yapıyordu. Bunlar şirketleşmiş olacak. Kendi e-ticaret sitesini açacak, ödeme sistemi kullanacak. Pazar yerlerinde satış yapacak. Bu evdeki üretim gücümüzü artırırken başta ev kadınları olmak üzere pek çok aileye de ek gelir imkanı yaratacak. Bu bizim daha doğal ürünlere de erişimimizi kolaylaştırabilir. Ayrıca bu tarz satışların yüzde 70'i kayıt dışı yapılıyordu. Bunlar da kayıt altına alınmış olacak. Ayrıca sahteciliğin de önüne geçilecek' diye konuştu.



E-ticarete girmek isteyenlere yol haritası şöyle:

Web sitesi: Site kurabilir ya da profesyonel bir ödeme sistemine geçebilirsiniz. Sitenizi açtıktan sonra veri yedeklemesine dikkat edin. Siber saldırıya uğrama tehlikesine karşı önlem alın. SSL sertifikası mutlaka olmalıdır. 3D Secure hizmetinin de açık olması tavsiye edilir. Sitenizin tasarımı basit, net ve kullanımı kolay olmalı. Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi yazmak ve güzel fotoğraflar yüklemek de satışınızı artırır.



Reklam:



Her şey hazır olduktan sonra sıra reklamınızı yapmaya geldi. Bunun için pazaryerlerine ürün koyarak sitenize müşteri çekebilir veya sosyal medya platformlarına, Google'a reklam vererek görünür olabilirsiniz.



Kargo ve depo:



Kargo maliyetlerinizi düşürmek için tüm kargo firmalarından toplu gönderim için teklif almalısınız. Kredi kartı kullanmak istemeyenler için kapıda ödeme seçeneği de sunmayı ihmal etmeyin.



Müşteri memnuniyeti:



Talep ve şikayetlerin çoğunlukla chatbot ve sosyal medya üzerinden yöneltildiğini unutmayın. Her zaman çözüm için hazır olun. Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile ilgili yaptırımlar arttı. Bunu göz ardı etmeyin.



E-ihracat:



E-ihracata da hazır olun. Çoklu dil, çoklu para birimi, lokasyon bazlı ziyaretçi tanıma, ülke hatta lokasyon bazlı fiyatlandırma gibi seçenekleriniz olabilir.



Sosyal medya:



Şirketinizin sosyal medya hesaplarını açarak oradan ürün tanıtımları yapıp, satışlara başlayabilirsiniz. Bunun için kurumsal bir ödeme altyapısı gerekiyor.



Online pazaryeri:



Hepsiburada, N11, Gittigidiyor, Trendyol, Sahibinden, Dolap gibi pazar yerlerinde satışı deneyebilirsiniz. Buralarda ürününüzü doğrudan satabilirsiniz.