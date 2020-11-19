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D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıdan tarihi bir karar çıktı. Oy çokluğu ile alınan karara göre; D-100 karayolunu artık şehirler arası otobüsler kullanamaycak. Karara ilişkin son dakika açıklamalarında bulunan Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu, "UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık. Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 karayolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 18:25
D-100 karayolu ile ilgili tarihi karar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında alınan kararla D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısı Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu Başkanlığında yapılan UKOME toplantısında tarihi bir karar alındı. Uzun süren görüşmelerin ardından toplantıda oy çokluğu ile alınan kararla, D-100 karayolu şehirlerarası yolcu taşımacılığına kapatıldı. Kararın ardından hiçbir firma şehirlerarası yolcu taşımacılığı için D-100 karayolunu kullanamayacak.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Genel sekreteri Balamir Gündoğdu, "UKOME toplantımızda önemli bir karar aldık.

Aldığımız karar doğrultusunda artık şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan hiçbir firma D-100 karayolunu kullanamayacak. Şehir içi trafik rahatlığı ve trafik güvenliği açısından aldığımız bu karar şehrimize hayırlı olsun" dedi.

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