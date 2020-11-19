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CHP’nin Sahra Hastanesi yalanında son perde: Tabelası söküldü paravanlar çöpte

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sözde sahra hastanesi kurduğu alanda güzellik fuarı başladı. CHP’nin övündüğü sahra hastanesinin tabelası sökülüp bir kenara atılırken, hastane görünümü oluşturmak için konulan paravanlar ise çöp oldu.

Güncel / 19 Kasım 2020 Perşembe 09:22
CHP’nin Sahra Hastanesi yalanında son perde: Tabelası söküldü paravanlar çöpte

CHP'nin pandemi sürecinde yaptığı sahra hastanesi şovunun balonu çabuk söndü. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulduğu öne sürülen sözde sahra hastanesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Nisan'da, "Bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduk" diye övünmüştü.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesini kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin fuar alanı olduğu, boş salonun sadece paravanlarla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. Sözde sahra hastanesi sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlenmişti.

Kılıçdaroğlu'nun övgüler düzdüğü sözde sahra hastanesinin bulunduğu fuar alanında bugün Estetik, Kozmetik Güzellik Fuarı başlıyor. Daha önce gazetecilerin fotoğraf ve görüntü almasına izin verilmediği fuar alanına girildi.



HASTANE TABELASI YERDE
CHP Adana milletvekillerinin önünde poz verdikleri 'Sahra Hastanesi' yazılı tabelanın söküldüğü ve duvarın yanına bırakıldığı görüldü. Kapının üst girişine ise TÜYAP Adana levhası yeniden asıldı. Başkan Karalar'ın "Bin kişilik hastane yaptık" dediği alanda ise güzellik fuarına katılacak olan firmaların stantları kuruldu.

Sözde sahra hastanesi görünümü vermek için kullanılan paravanların ise tamamıyla kaldırıldığı ve çöplüklerin bulunduğu bölgede bekletildiği görüldü. Bugün saat 14.00'te gerçekleşecek güzellik fuarı açılışına koronavirüs tedavisi gördüğü için Başkan Karalar katılamayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu

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