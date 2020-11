Buz Lazer Epilasyon Cihazları ve Fiyatları

Türkiye'de artık birçok güzellik merkezinde, uzmanlar tarafından çeşitli seanslar ile kadınların vücudunda ki tüm kıllardan ve çeşitli bölgelerde ki tüylerden kurtulmaları sağlanmaktadır. Genelde bacak, koltuk altı, genital bölge ve kısmi olarak kollarda ki kılları aldırmak isteyen kadınlar için, uygun fiyatlar ile profesyonelleri tercih etmelerinden dolayı, buz lazer İstanbul merkezleri sayesinde, kolaylıkla bu işlemi yaptırabilirsiniz.



Buz Lazer Epilasyon İle Devrimi Yaşayın



Yüzyıllardır var olan ve her dönemde de kendine göre birtakım gelişmelere sahne olan kıl sorunları için, günümüze kadar gelmiş yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerin başında tabii ki ağda gelmekte ve dünyanın çeşitli yerlerinde, farklı içeriklere sahip bu ağdalar ile vücutta ki kıllar çekilmektedir. Ağda içerisinde bulunan bileşenleri nedeni ile sert bir reçine olmaktadır. Bunun vücuda yapıştırılması ve sonrasında el ile çekilmesinin ardından, deride bulunan kıllar köklerinden çekilerek, kıllar alınmaktadır. Bu işlem oldukça acılı ve ağrılı olduğu gibi, zaman içerisinde kadınlar bu duruma alışkın hale geldikleri için, çok fazla sesleri çıkmaz. Ancak ağda ile ilk defa tanışanlar için, oldukça sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz.

Bunu bilen kadınlar, çocuklarının da aynı durumlar ile karşılaşmaması için, henüz bulu çağlarında, onlara temkin de bulunarak, nelere dikkat etmesi gerektiğini belirtirler. Ancak memeler kıllı canlılar olduğu için ve insanlar da memeli canlılar arasında bulunduğu için, kıllar her zaman bizim hayatımızın bir parçası olmaktadır. İşte tam olarak buz lazer epilasyon sayesinde, hayatımıza girmiş olan bu kıl sorunlarından kurtuluyoruz. Bunu sadece bir kere yapmak ve bir ömür boyu kıllardan kurtulmak, kadınlar için tam bir devrim ve mucize niteliği taşımaktadır.







Buz Lazer Epilasyon Yaptıracaklara Tavsiyeler



Buz lazer epilasyon cihazları çok etkili oldukları için, birçok avantajı da beraberinde getirir. Bazı epilasyon cihazlarında kıl alma işlemlerinin yanında, kırışıklık giderme veya akne izlerini alma gibi işlevlerde bulunmaktadır. Ancak bu tür cihazlar ile alınmış olan kıllar yeniden çıktığı için, artık kimse tarafından tercih edilmiyor. Buz lazer ise daha opsiyonel seçenekler sunarak, sadece kıl alıyor. Bu opsiyonları ise ten rengi ve kıl durumuna göre belirliyor. Lazer ile tedavi yöntemleri 2008 yılında hayatımıza girmiş, 2012 yılı sonrasında ise lazer epilasyon ile kıllar alınmaya başlamış durumda. Buz lazer epilasyon ise 2014 yılında kullanılmaya başlanmış ve rakiplerini çok hızlı bir şekilde ekarte etmiştir. Konu hakkında buz lazer yaptıranların yorumlarının bir kısmını öğrenmek için tıklayınız.



Bu kadar kaliteli bir sisteme sahip olması ve buz lazer yaptıranlar tarafından da tam not almasından dolayı, artık vücudunda ki kıllardan kurtulmak isteyenler için, öncelikler arasında ve ilk akıllara gelen ise buz lazer olmaktadır. Ten renginize göre lazer epilasyon seçimi yapmanız gerektiği gibi, kıl türünüze göre de seçim yapmanız gerekiyor. Burada buz lazer rakiplerini gene geride bırakıyor. Çünkü 6 farklı ten renginde işlem yapabilen bu cihaz, başta Akdeniz ülkesine uygun kişiler için tam performans sağlıyor. Kısacası buğday tenli, beyaz tenli, bronz ve esmer tenliler için oldukça ideal sonuçlar veriyor.







Buz Lazer Epilasyonun Diğerlerine Göre Avantajları



Öncelikle bunları sıralamamız gerekiyor. Bu sıralamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.



• 6 farklı ten rengine uygun

• 30 dakikalık seanslar

• Maksimum 10-12 seansta kesin sonuç

• Soğutma teknolojisi ile kıl köklerine zarar vermiyor

• Kıl türleri fark etmeksizin, ince tüylerde de kesin çözüm sunuyor.



Başlıca avantajları bunlar olurken, sadece bunlar ile sınırlı olmadığını söyleyelim. Oldukça avantajlı olmasından dolayı, kadınların tercihi olmasının en önemli nedeni ise, buz lazer yaptıranların tavsiye etmesi. Bilindiği gibi, bu tür epilasyonlarda, herkesi memnun etmek oldukça zor olmaktadır. Ancak buz lazer de bu durum %90 başarı sonuçlarına yani memnuniyete ulaşıyor. Ayrıca süre oldukça iyi olduğu için, koca bir gününüzü epilasyon için ayırmıyor ve ortalama 30 dakikalık bir seans ile çözüme ulaşıyorsunuz.



Buz Lazer Epilasyon Nerelere Yapılıyor?



Kıl olan her yere yapılıyor. Ancak sorunuzu daha da detaylandıracak olursak eğer, başta bacak bölgesinden istediğiniz verimi net olarak alırsınız. Genital bölge ve koltuk altı için de aynı durum geçerli olup, en hassas bölge olan yüz bölgesi için de bu uygulama oldukça etkili sonuçlar veriyor. Burada yapılan işlemlerin tamamında farklı dalga boyları kullanılarak, hiçbir zarar vermeden ve tam olarak kılları alarak, işlem yapmaya müsait olan buz lazer epilasyon cihazları, avantajları sayesinde daha kısa sürelerde, tüm vücut için ya da sadece belirli bölgeler için kullanılabiliyor.







Eğer siz tüm vücut için lazer epilasyon yaptıracaksanız, bunun 10-12 seansa kadar sürebileceğini söyleyelim. Ancak sürelerin daha kısa olması tam bir avantaj olurken, bölgesel epilasyonlarda ise süre hem daha da az olmakta ve hemde seans sayıları da az olmaktadır. Sonuçta epilasyonun tüm vücuda yayılması, her anlamda daha fazla olacağı kesindir. Yüz hatları için de kullanılan bu epilasyon, hassas tüm noktalarda işlem yapabilmektedir.



Buz Lazer Epilasyon Fiyatları Ne Kadar?



Buz lazer epilasyon cihazları oldukça yüksek olduğu gibi, lazer epilasyon fiyatı da yüksektir. Ancak bu yükseklik cihazın fiyatı ile alakalı değildir. Yapmış olduğu işlem oldukça yoğun olduğu için ve fazla enerji salgıladığından dolayı, buz lazer fiyat diğerlerine göre daha yüksek olmaktadır. Ancak yaptıkları ele alındığında ve bir kerelik yapılacak bu uygulama sonrasında kıllardan kurtulacağınızı düşünürsek eğer, oldukça uygun fiyatlarda olan buz lazer epilasyon sayesinde, istediğiniz gibi tek epilasyon ile kıllardan kurtulmuş olacaksınız. Burada cihazın özelliklerinin oldukça etkili olması ve hem soğutma işlemi hemde ısıtma işlemini yapacak başlıklara sahip olmasından dolayı, işlem ne kadar kısa sürse de emek oldukça fazladır.



Ortalama fiyat merakında olanlar için şöyle söyleyebiliriz. Bölgesel uygulamalarda fiyatlar 100-300 TL arasında değişirken, tüm vücutta ise bu durum 700-1000 TL gibi rakamları bulmaktadır. Bunlar seans fiyatları olup, bölgenin hassaslığına ve kıl yoğunluğuna göre değişim olabilir.







Erkeklerde ise fiyatlar daha yüksektir. Çünkü erkek teni daha sert ve zorlu olduğu için, işlemler daha zor olmaktadır. Erkeklerde ise genel olarak fiyatların bölgesel de 150-400 TL ve tüm vücutta ise 900-1200 TL arasında olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tüm vücut denildiğinde, akıllara baştan aşağı geliyor ama bunu da şu şekilde sıralayabiliriz. Bacakta tüm her yere işlem yapılırken, kol bölgesi tamamen size bağlıdır. Omuzlarda kıl alınırken, kadınlar için sırt bölgesinde kıl yoksa eğer, buralarda da işlem yapılmaz. Tüm vücuttan kasıt, kombine olarak yapılacak yerlerin tamamını kapsamaktadır.



Neden Buz Lazer Epilasyon Yaptırmalıyım?



Günümüz dünyasında kadınların oldukça şanslı olmasının en büyük nedenlerinden biri, istedikleri gibi tüylerinden tamamen kurtulabiliyor olmalarıdır. Birçok farklı yöntem kullanılarak kıllardan kurtulabileceğiniz gibi, kökten kurtulmakta sizin elinizde. En iyi ve en sağlıklı işlemler ile en kısa sürede kıllardan kurtulmak lazer epilasyon ile mümkün olması nedeni ile harika bir cilde kavuşmanız da artık kaçınılmaz olacaktır. Üstün teknoloji olan ve şu an için lazer epilasyonlar arasında en iyi olan Soprano Ice ve Soprano Ice Platinum yani buz lazer epilasyon, tam olarak istediğiniz sonuçları almanızı sağlayacaktır.







En iyi uzmanlar ile birlikte yaptıracağınız buz lazer sayesinde, kıllar artık hayatınızdan çıkacağı için, gerek bundan öncesinde farklı lazer epilasyonları deneyenler ve gerekse de ilk defa yaptıracaklar için, buz lazer sopranoyani Soprano Ice ailesi iyi bir seçim olacaktır. Buz lazer epilasyon cihazlarının son teknoloji olması ve sizlere acısız bir süreç yaşatmaları ve Avrupa'da ki özel kliniklerde de tercih edilen en önemli cihaz olmasından dolayı, dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye gelerek daha uygun şartlarda ve fiyatlarda lazer epilasyon yaptıranların da olduğunu söyleyelim.



Aslında bu soruya en net şekilde sizin cevap vermeniz gerekmektedir. Çünkü kıllar ile uğraşan sizsiniz ve neden kıllarınız ile sürekli uğraşmak yerine, tek seferde kurtulma imkanını kullanmanız gerektiğini düşünmelisiniz.



Acısız ve Ağrısız Lazer Epilasyon Zamanı



Tüm bunlar ele alındığı zaman, her anlamda oldukça etkin olan buz lazer uygulaması için sizlerde vakit kaybetmemeli ve hemen doğru tedaviye başlamalısınız. En iyi lazer epilasyon uygulamaları arasında yer alan ve uygulama sonrasında harika ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlayan bu yöntem sayesinde, kılları hayatınızdan tamamı ile çıkarmış olacaksınız.



Ağrısız ve acısız olması kadınlar için en önemli avantajlardan görülüyor olsa da aslında bu epilasyon başlıklarının kalitesini de ortaya çıkarıyor. Çünkü uyguladığı işlem ile size istediğiniz sonucu en iyi şekilde veriyor.



Herkes Buz Lazer Epilasyon Yaptırabilir mi?



Özgür olan her sağlıklı birey istediği gibi buz lazer epilasyon yaptırabilir. Peki kimler yaptıramaz diyecek olursanız eğer, diğer tüm epilasyonları da kullanması mümkün olmayan kitle. Öncelikle hamileler hiçbir şekilde lazer epilasyon yaptırmamaları gerekmektedir. Çünkü lazer uygulaması olduğu için, tenin altına temas etmektedir. Sadece bacaklarınıza dahi yaptıramazsınız.



Ayrıca yeni anne olmuş yani emzirme sürecinde olanlarda bu epilasyonları yaptıramazlar. Bu durumda olan kişiler hamilelik öncesinde veya emzirme döneminin bitiminde lazer epilasyon yaptırabilir. Bunun yanı sıra, kronolojik rahatsızlıkları olanlarında doktorlarının tavsiyelerine göre epilasyon yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca epilasyon yapan merkezler, bununla ilgili sizden belge isteme hakkına da sahiptir.







Hormon Bozukluğu Nedeni İle Kıllar Yeniden Çıkar



Buz lazer epilasyon ya da farklı epilasyonlardan sonra kıllar yeniden çıkar mı diyorsanız eğer, evet çıkar. Çünkü mevcut durumda kılların durumuna göre uygulama yapılıyor. Hormonların bozulması durumunda, kıllarda mevcut durumlarının dışında çıkmaya başlayacağı için, yeniden çıkması mümkündür. Tabii ki her bölgede ya da her yerde aynı hızla çıkmayabilir. Bu tamamen kişi ile alakalı bir durum olduğundan dolayı, hormon bozukluklarının neden çıkacağına bakmak gerekiyor.



Normal şartlarda insanların hormonları ani değişime uğramaz. Ani değişimler sağlık nedeni ile oluşacak hastalıklardan dolayı ve hastalıklar için kullanacağınız ilaçlar nedeniyle olabilir. Eğer böyle bir durumda iseniz, önceliğiniz her zaman sağlığınız olacağı için, tüketmiş olduğunuz ilaçlar, hormonlarınızda tahrif yapabilir. İşte bu nedenle kıllar yeniden çıkabilir. Ancak bunların haricinde kıllar bir daha çıkmayacak şekilde alınmaktadır. Eğer bu gibi olumsuzluklar ile karşılaşmazsanız eğer, artık kılları hayatınızdan çıkardınız demektir.