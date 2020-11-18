Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk!

Koronavirüs vakalarındaki sert yükselişe rağmen İstanbul'da toplu ulaşım sıkıntısı sürüyor. Akşam saatlerinde Metrobüs duraklarında kaydedilen görüntüler, herkes dehşete düşürüyor. Maske, hijyen ve mesafe kuralının adeta unutulduğu duraklarda iş çıkışı büyük bir yoğunluk göze çarpıyor.