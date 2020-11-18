Koronavirüs vakalarındaki sert yükselişe rağmen İstanbul'da toplu ulaşım sıkıntısı sürüyor. Akşam saatlerinde Metrobüs duraklarında kaydedilen görüntüler, herkes dehşete düşürüyor. Maske, hijyen ve mesafe kuralının adeta unutulduğu duraklarda iş çıkışı büyük bir yoğunluk göze çarpıyor.
Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı.
Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı. Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu.
Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.