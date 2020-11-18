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Trump'tan flaş hamle! 2 bölge için harekete geçti!

Amerika'da seçim kaosu bitmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump, seçimler için kritik eyaletlerden Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödeyen Trump, seçimlerin kendisinin kazandığı iddiasını sürdürüyor.

Dünya / 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:16
Trump'tan flaş hamle! 2 bölge için harekete geçti!

Ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan Başkanlık seçimlerini resim olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazansa da Trump'ın seçimlere hile karıştığı ve asıl kazananın kendisi olduğuna yönelik iddiaları sürüyor.

Trump, son olarak oylarda büyük çaplı usulsüzlükler yapıldığını iddia ettiği Wisconsin'in Milwaukee ve Dane bölgelerinde oyların yeniden sayılması için dava açtı. Trump, yeniden sayım için eyaletin talep ettiği 3 milyon dolarlık masrafı da ödedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Biden, 10 delegelik Wisconsin'de Trump'tan 20 bin 608 daha fazla oy alarak seçimleri kazanmıştı.

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