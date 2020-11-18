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Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor! Cumhur İttifakı'na destek verecekler

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yeni bir parti kurarak Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:15
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor! Cumhur İttifakı'na destek verecekler

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

CHP'nin İyi Parti ile birlikte HDP ile 'Anayasa metni' üzerinde özerklik anlaşması yaptığı iddiaları gündemdeyken Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bomba gelişmeyi duyurdu.

Yeni parti kurulacak
Twitter hesabından açıklama yapan Sayan, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan Kürt siyasetçilerini yeni parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.

Sayan açıklamasında 'HDP'ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı...' ifadelerine yer verdi.



Sayan'ın duyurusu siyasette nasıl yankı bulacak merak konusu.

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