Mesaj mı veriyor? Halk tokadı yiyen Cem Yılmaz CHP'li belediyelere göz kırptı

Ara ara verdiği siyasi mesajlarla CHP yanlısı olduğunu belli eden Cem Yılmaz, ana muhalefet partisiyle yaşadığı aşkı artık gizleme ihtiyacı duymuyor.



Yılmaz, sosyal medya hesabından dün bir ilki gerçekleştirdi.







Resmi Twitter hesabından şimdiye kadar hiç bir gönderiye beğeni atmayan Cem Yılmaz, dün ilk kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı “Ben vatanımı seviyorum, bayrağımı seviyorum, milletimi seviyorum, 83 milyonu seviyorum” başlıklı videoyu beğendi.



Cem Yılmaz neyi amaçlıyor?

Peki Cem Yılmaz durduk yere neden CHP ile böyle bir ilki gerçekleştirdi? Tarafsız olmaktan dem vuran Cem Yılmaz'ın bu hareketiyle CHP'li belediyelere ‘Beni daha fazla görün' mesajı verdiği yorumları yapıldı. Koronavirüs salgını döneminde işleri kesata uğrayan Yılmaz'ın böylece CHP'li belediyeler aracılığıyla iş kapmaya çalıştığı iddia edildi.