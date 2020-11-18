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İBB 1 buçuk yılda 16 Milyar TL borçlandı!

İBB yönetimi Kovid-19 pandemisini gerekçe göstererek borçlanma talebinde bulundu. İBB Meclisi oybirliği ile İBB yönetimine toplamda 600 milyon TL daha borçlanma yetkisi verdi.

Güncel / 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:35
İBB 1 buçuk yılda 16 Milyar TL borçlandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi Kasım ayı toplantıları 4'üncü bileşimi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde İBB Meclisi 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı.

Toplantıda İBB yönetimi tekrar borçlanma talebinde bulundu. İBB yönetimi Kovid-19 pandemisi nedeniyle gelirlerinde düşüş olduğunu ve 2020 bütçesini karşılayamadıklarını gerekçe göstererek 1 milyar 900 milyon TL iç borçlanma talep etti. İBB Meclisi ise istenilen borç miktarına karşı, yasada belirtildiği sınır ve İBB'nin kalan borçlanma yetkisi miktarında, İBB'nin acil ihtiyaçlarını karşılaması ve bozulan nakit akışının iyileştirilmesi amacıyla 300 milyon TL iç borçlanmayı uygun gördü.

İBB yönetimi ayrıca Kovid-19 pandemisi gölgesinde yatırımların ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi amacıyla 770 milyon TL ekstra borçlanma istedi. Bu talebe karşılık İBB meclisi, yönetime 300 milyon TL borçlanma yetkisi verdi. İBB yönetimi 2020'nin son aylarında toplamda 600 milyon TL daha borçlanma alarak 1 buçuk yılda 16 milyar TL'ye yakın borçlanma yaptı.

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